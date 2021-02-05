Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > «Люди начнут вырубать лесополосы, чтобы обогреться»: что происходит с украинской энергетикой

«Люди начнут вырубать лесополосы, чтобы обогреться»: что происходит с украинской энергетикой

Александр Панько
05.02.21 02:01
19
«Люди начнут вырубать лесополосы, чтобы обогреться»: что происходит с украинской энергетикой

На днях из-за аварийной ситуации на Запорожской теплоэлектростанции без света и воды остались города Энергодар и Днепрорудное. При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украину вернутся снегопады и морозы, а это значит, что нагрузка на энергосети увеличится.

При этом, как утверждают эксперты и участники рынка, на некоторых ТЭС угля осталось всего на пару дней работы. НКРЭ и эксперты рынка не исключают, что дело может закончиться так называемым «веерными отключениями».

«Страна» разбиралась, удастся ли в этот раз избежать подобного сценария, и почему вообще сложилась такая ситуация.

Куда подевался весь уголь?

Резкое снижение запасов топлива на складах ТЭС Минэнерго констатировало еще в декабре. Это привело к тому, что в январские морозы, когда столбик термометра опустился до минус 18-20 градусов, а кое-где и ниже, сложилась критическая ситуация. Тогда проблему удалось решить за счет импорта электроэнергии из Беларуси.

А когда морозы пошли на спад, о проблемах с углем сразу все забыли. Между тем, проблема лишь усугубляется. В НКРЭ привели данные НЭК «Укрэнерго», согласно которым с ноября до 31 января запасы топлива на складах ТЭС уменьшились в 5,7 раза — до 436,8 тыс т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской ТЭС. Текущие запасы угля в 5,5 раза меньше тех, что были, по состоянию на 4 февраля 2020 года.

Угрожающие цифры назвал и глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. По его словам, на Углегорской ТЭС угля марки «Г» (газового) осталось 6 тыс. тонн при потребности в 76,1 тыс. тонн. «То есть склад — в 12 раз меньше, чем должен быть. Да и эти 6 тысяч, по сути, в „подошве“ склада — окисленный уголь, который поливало дождем. По факту это уже зола, а не уголь, понятно, что нормально гореть он не будет», — объяснил он.

«На Трипольской ТЭС антрацита 3,6 тысячи тонн, что в 6 раз ниже необходимого запаса. Обе ТЭС принадлежат государственной копании „Центрэнерго“, которая хронически не рассчитывалась с шахтами за уголь, задолжав им порядка 2 млрд гривен. И этим фактически парализовала их работу. Шахтам нечем платить за электроэнергию, люди не получают зарплаты, добыча упала, соответственно, нет и отгрузок. Выгребают все, даже то, что раньше не брали», — добавил Волынец.

По данным Минэнерго, по состоянию на 4 января на Змеевской ТЭС угля осталось на два дня работы (склад заполнен всего на 1,6%). На такой же период хватит угля на Криворожской, Кураховской и Бурштинской ТЭС. На Углегорскй ТЭС угля вообще на один день — она, по факту, уже в красной зоне.

Сравнительно благополучная ситуация на Луганской ТЭС — сейчас там угля хватает на 22 дня. «Но Луганская ТЭС — это „остров“, она работает вне объединенной энергетический системы, обеспечивая часть Донбасса, в том числе неподконтрольные территории», — рассказывает Волынец, добавляя, что в целом сейчас запасы почти вдвое ниже нормативных — меньше 500 тыс. тонн вместо 900 тыс. — 1 млн т.

Почему возникли проблемы с углем, если еще летом шахтеры жаловались, что никуда не могут его пристроить — ТЭС отказывались его брать?

Причины разные. К примеру, что касается «Центрэнерго» (Углегорская, Змеевская, Трипольская ТЭС, в общей сложности 8% производства электроэнергии и 18% теплогенерации), то тут сыграл свою роль схемный подход к бизнесу. «Углем запаслись по минимуму, чтобы обеспечить электроэнергией предприятия Коломойского, им до последнего времени сливали электричество по 85 копеек за киловатт», — говорит Волынец.

У частных генерирующих компаний — свои расчеты. «Во-первых, сожгли больше, чем планировалось, так как многие блоки АЭС стояли на ремонте. Во-вторых, низкий тариф на электроэнергию делает невыгодной работу тепловой генерации. С учетом того, что уголь подорожал, многим выгоднее поддерживать работу ТЭС на минимуме, чем включать на полную», — объясняет аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

В свою очередь, замминистра энергетики Юрий Бойко, который утверждал, что министерство обеспечило вхождение ТЭС и ТЭЦ в осенне-зимний перед с рекордными за последние 7 лет запасами угля (около 3 млн т) на своей странице в Facebook перечислил ряд причин сложившейся ситуации:

— задержка с выполнением НАЭК «Энергоатом» утвержденного министерством графика ремонта трех энергоблоков ЗАЭС суммарной продолжительностью 150 дней. Это эквивалентно недовыпуску 3,3 млрд киловатт-часов электроэнергии или 1,6 млн тонн дополнительно сожженного угля, которого сейчас не хватает на складах ТЭС;

— увеличение спроса на электроэнергию в ноябре-декабре 2020 года на 1,79 млрд киловатт-часов (в том числе со стороны населения на 0,4 млрд), что эквивалентно примерно 0,86 млн тонн угля;

— недостаточный объем поставок угольной продукции на склады ТЭС. В частности, только за январь 2021 года отставание от плановых показателей структуры топлива ставило 357 тысяч тонн. Причины такой ситуации имеют прежде всего экономический характер.

Скриншот сообщения Юрия Бойко в Facebook

«Веерные отключения», уголь из Казахстана и России или новые тарифы?

Пока на улице относительно тепло, ситуацию более-менее удается контролировать. По крайней мере, есть возможность подключить ГЭС, что и сделали после аварии на Запорожской ТЭС. Однако, что делать, когда ударят сильные морозы?

По словам Волынца, вполне возможен масштабный энергетический кризис — когда от электроэнергии будут отключать целые районы. «Понятно, Киев никто выключать не будет, а вот села и райцентры пострадают. Люди начнут вырубать лесополосы, чтобы обогреться», — прогнозирует Волынец.

Не исключают возможность «веерных отключений» и в НКРЭ. «Дефицит угля и нестабильная работа энергоблоков ТЭС могут спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей». — говорится в заявлении на официальной странице регулятора в Facebook.

Скриншот сообщения НКРЭ в Facebook

В то же время руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что до отключений дело все же не дойдет: «На крайний случай, подключат аварийный импорт из Беларуси или России. Если и будут отключать, то не население, оно в списке претендентов на отключение на предпоследнем месте, перед критической инфраструктурой».

Кроме того, по информации Юрия Корольчука, чтобы пополнить запасы угля, на сегодняшний день в Казахстане закуплены окороло 400 тыс. тонн марки «Г» в Казахстане (порядка 400 тысяч тонн). «Также больше везут ростовского антрацита. Но ситуация все равно не очень хорошая», — говорит эксперт, указывая на цену вопроса.

«Компании могут привезти импортный дорогой уголь, но им нужна гарантия сбыта электроэнергии. Ведь ценник на уголь — это себестоимость электроэнергии, а как ее продать, если тариф не впишется в рыночный — вопрос открытый», — объясняет Корольчук.

Впрочем, есть и еще один вариант развития событий. По словам Геннадия Рябцева, «во всей этой ситуации налицо заинтересованность „Нафтогаза“, у которого появилась возможность продать ТЭС „лишний“ газ», из-за чего та же «Центрэнерго» уже вынуждена была перейти на голубое топливо в пиковые нагрузки.

Дальнейшее сокращение запасов угля будет вынуждать переходить на газ и другие станции.

При этом НАК закачал в 2020 году рекордные объемы газа — около 28 млрд кубометров. На начало февраля из них осталось около 20 млрд. В среднем за месяц в отопительный сезон уходит 4,5-5 млрд кубов. То есть по факту на весну еще останется около 15 млрд. И «Нафтогазу» надо этот запас продать, пока цена высока.

«Даже с учетом угля, который уже везут из Казахстана и России, до конца отопительного сезона будем работать с колес, что на руку НАКу», — заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Но газ вместо угля — это резкое увеличение себестоимости электроэнергии. Что может стать поводом для генерирующих компаний пожаловаться на убытки и потребовать повышения тарифа для населения.

По материалам: Страна.ua

Тэги: газ, Нафтогаз Украины, Казахстан, общество, Россия, экономика, Юрий Бойко, электроэнергия, тепло, Игорь Коломойский, уголь, ТЭЦ, Михаил Волынец, ТЭС, веерные отключения, НКРЭ, Центрэнерго

Комментарии

Статьи

04.02.21 09:17

Украина, ХХІ век: гаплык среднему образованию

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
02.02.21 09:04

«Динамо» в Турции: выиграли, но не обнадёжили

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Люди начнут вырубать лесополосы, чтобы обогреться»: что происходит с украинской энергетикой
05.02.21 02:01

«Люди начнут вырубать лесополосы, чтобы обогреться»: что происходит с украинской энергетикой

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.02.21 20:31

Красные пальцы: озвучен странный симптом COVID-19
04.02.21 19:32

В Сети опубликовали песню, которая представит Украину на «Евровидении»
04.02.21 18:59

Главные новости за 4 февраля 2021 года
04.02.21 17:16

В УПЦ напомнили власти, что не являются филиалом РПЦ и не имеют с ней финансовых отношений
04.02.21 16:37

Друг актера Василия Ланового озвучил скандальную версию его смерти
04.02.21 16:09

Стал известен уровень смертности от коронавируса в Украине
04.02.21 15:43

Правоохранители обнаружили в Мариуполе целый тайный склад с оружием
04.02.21 15:28

В Италии мафия ополчилась на «скорые», которые пугают наркоторговцев
04.02.21 14:36

Минздрав выделил 10 млн гривен на исследование «мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами»
04.02.21 14:11

В ООН заявили о резком подорожании еды во всем мире
04.02.21 18:59

Главные новости за 4 февраля 2021 года
04.02.21 16:09

Стал известен уровень смертности от коронавируса в Украине
04.02.21 13:45

Главврач больницы в Запорожье озвучил причину трагического пожара
04.02.21 12:31

Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля
04.02.21 10:06

Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
04.02.21 09:06

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 140 людей
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
03.02.21 16:16

Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
03.02.21 10:56

В мире установлен рекорд смертности от COVID-19
29.01.21 20:07

Озвучен курс валют на 1 февраля
29.01.21 17:45

В Албанской Церкви опровергли заявления о признании ПЦУ
29.01.21 19:00

Главные новости за 29 января 2021 года
29.01.21 17:29

Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение
30.01.21 11:31

Украину накроет мощный снежный циклон
30.01.21 13:31

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни
29.01.21 16:16

Почти все соседи Украины оказались в списке стран «красной зоны» из-за распространения коронавируса
30.01.21 13:58

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли
29.01.21 16:42

Украина вслед за США ввела санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»
30.01.21 11:02

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
Фото и Видео
В Сети опубликовали песню, которая представит Украину на «Евровидении»
В Сети опубликовали песню, которая представит Украину на «Евровидении»
В Сети опубликовали песню, которая представит Украину на «Евровидении»
В Сети опубликовали песню, которая представит Украину на «Евровидении»
Правоохранители обнаружили в Мариуполе целый тайный склад с оружием
Правоохранители обнаружили в Мариуполе целый тайный склад с оружием
Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»
Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»
Энергодар «вернулся к жизни» после огненного ЧП
Энергодар «вернулся к жизни» после огненного ЧП
Мэр Ивано-Франковска «предложил» всем желающим заняться сексом на городской ратуше
Мэр Ивано-Франковска «предложил» всем желающим заняться сексом на городской ратуше
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Появилось видео взрыва прототипа Starship
fraza.com
Новости блогосферы
03.02.21 22:50

Нас ждет смена власти. А Разумков стал реальной альтернативой Зеленскому
03.02.21 17:08

Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц

Опрос

Кто будет новым президентом Украины, вместо Зе?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.