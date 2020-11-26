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Дайджест > Украинская делегация продолжает игнорировать конструктивный сценарий обмена, — Киквидзе

Украинская делегация продолжает игнорировать конструктивный сценарий обмена, — Киквидзе

Автор: «Корреспондент»
26.11.20 23:29
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Украинская делегация продолжает игнорировать конструктивный сценарий обмена, — Киквидзе

Украинская делегация продолжает игнорировать конструктивный сценарий обмена. Об этом заявил политический обозреватель Кирилл Киквидзе.

«Очередная неприятная новость для тех, кто по-прежнему надеется на скорый обмен удерживаемых лиц. По итогам очередной видеоконференции Контактной группы напрашивается только один вывод: украинская делегация по-прежнему далека от любых практических шагов по обмену и в очередной раз вынуждена придумывать невразумительные оправдания в ответ на обвинения в непоследовательности и абсурдности своего плана совместных шагов, а также в полном игнорировании Минских соглашений.

Вот выдержки из официальной позиции донецкой делегации: «представители Украины на переговорах продолжают игнорировать рациональные предложения в вопросе обмена удерживаемыми лицами, настаивая на собственных контрпродуктивных инициативах. До сих пор непонятно, на каких основаниях Киев предлагает проводить новые обмены и завершать предыдущие: предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта предполагает абсолютно непоследовательные шаги. Для примера, Украина предлагает сначала (уже 10 декабря этого года) возвращение подразделений ВСУ на неконтролируемые территорию, а потом (15 декабря) — процедуру обмена». Согласитесь — процедура обмена выглядит, мягко говоря, абсолютно нереализуемой.

В Донецке также отмечают, что подобные предложения украинской стороны могут как носить провокационный характер, так и быть результатом случайной невнимательности: «В дорожной карте [которую получил Киев] четко прописаны логичные и наикратчайшие сроки по обмену по второй категории, то есть людей, местонахождение которых установлено, они процессуально очищены и готовы к обмену. Но украинская сторона игнорирует наши предложения, а призывает к освобождению только в СМИ».

Может в отличие от подгруппы по гуманитарным вопросам, которая ведет тему обменов, дела у нашей делегации обстоят лучше? Совсем наоборот. Вчерашнее совещание подгруппы по вопросам безопасности уже прокомментировала представитель Донецка на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова: «Сегодня был заслушан доклад координатора, посла Чевика, который акцентировал внимание на том, что впервые за свою работу в группе был вынужден досрочно завершить заседание по причине переговорного тупика. «Мы постоянно слышим, как минимум, странные для нас заявления представителей Украины о том, что Меры якобы работают. Несколько цифр из отчетов СММ ОБСЕ, которые говорят об обратном. Только за две недели между заседаниями количество нарушений режима прекращения огня, где можно определить стрелявшую сторону, — 29 раз со стороны Украины и для контраста — всего один со стороны ДНР».

А вот ее сводка с заседания подгруппы по политическим вопросам: «В настоящий момент ситуация с документом, который мог бы помочь в разблокировании переговорного процесса, а именно с предложенным Киеву проектом Дорожной карты (Плана действий), ясно демонстрирует полное отсутствие у Киева намерения этот переговорный процесс разблокировать. Донецк и Луганск направили свой проект Дорожной карты еще 9 октября и потом целый месяц добивались ответного проекта от украинской стороны. Только 11 ноября Киев соизволил свой вариант документа представить в Контактную группу. Однако после рассмотрения этой бумаги оказалось, что украинский проект призван не выполнять Минские соглашения, как об этом заявляют представители Киева, а переписать их. В данном проекте 51 абзац, из которых 40 противоречат Минским соглашениям — т.е. 78 % этого документа грубо нарушают Комплекс мер, а в остальном противоречат одна другой».

«Похоже, что пока официальные представители Киева на переговорах продолжают категорически игнорировать все ранее достигнутые договоренности, в том числе основополагающие документы Минских соглашений, никакого прогресса в вопросах освобождения удерживаемых лиц, полной остановки огня и других стоящих сегодня вопросов нам не видать вообще», — отметил Киквидзе.

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Украинская делегация продолжает игнорировать конструктивный сценарий обмена, — Киквидзе

Автор: «Корреспондент»

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