Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?

Я обычно исследую роль Католической церкви в протестных движениях и гос. переворотах в разных странах в наше время. Естественно, я не мог обойти стороной то, что происходит в Белоруссии, не пытаясь выяснить какова же ситуация с деятельностью представителей этой церкви.

Но, по просьбам читателей на Фейсбуке, решено было сделать максимально детальный обзор ситуации с демонстрацией наглядных фактов иностранного влияния на протесты, и демонстрацией того, что те методы, которые сейчас используют католики в Белоруссии, точно так же были использованы ранее униатами и римо-католиками во время майданов 2004 и 2013 годов на Украине.

МИД Польши, власти Великобритании и США и их причастность к акциям протестов

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Однако, еще за долго до их начала как в Белоруссии, так и за ее пределами проходили протесты. Если внутри страны разные акции проводили оппозиционеры, то кто же проводил протесты и собрания за ее пределами? Были ли это стихийные собрания или же имели организацию?

Основными ТВ-каналами, которые освещали эту тему являлись Белсат ТВ и NEXTA. Они и сейчас являются одними из главных поставщиков информации о протестах.

Вот, например, сотрудница Белсат ТВ Алина Коушик еще в мае спрашивает у читателей "а вы готовы протестовать?"



После этого Коушик не только ведет репортажи, но и сама участвует в целом ряде акций протеста.

Если в Польше никто протестам не мешал, то в самой Белоруссии силовики достаточно жестко разгоняли митинги. В то же время, 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за травмы "случайных людей" пострадавших во время акций протеста, и одновременно отметил, что "полицейские спасают целостность государства".

В том же русле еще 10 августа высказался и президент Белоруссии. "Массовые протесты 9 августа в Белоруссии координировали организаторы из Польши, Великобритании и Чехии, заявил главе миссии наблюдателей от СНГ Сергею Лебедеву президент Александр Лукашенко" - сообщает Интерфакс.

Конечно, может возникнуть вопрос: а вдруг они врут ради того чтобы оправдать свою деятельность и удержаться при власти?

Давайте разбираться.

Во-первых, хотелось бы обратить внимание на тех, кто стал основным поставщиком информации, направленной на поддержку протестов и свержение Лукшенко. И Белсат ТВ, и NEXTA находятся в Польше. А далее интересней.

Публичные данные указывают, что Белсат ТВ - это не какой-то независимый телеканал, а организация, которая была создана в рамках деятельности МИД Польши, и финансирование изначально получает от этой структуры.

В 2017 году МИД Польши хотел сократить финансирование Белсат на 2/3 и это поставило вопрос о закрытии этого ТВ. Однако, вскоре после этого Белсат получил новую мощную поддержку и взлет. Вопрос был поставлен так, что Белсат является неким антирусским проектом, "сдерживающим российскую пропаганду", и если финансирование будет урезано, а потом Белсат закроется, то Россия якобы всех задавит своей пропагандой. При этом Белсат является самым крупным в Европе оппозиционным к белорусским властям ТВ.

Когда вопрос встал о пропаганде и сдерживании России, то деньги сразу нашлись. Нашлось даже больше чем было - в конце 2017 года появилось сообщение, что Белсат получает еще 5 млн фунтов стерлингов от структур связанных с правительством Великобритании: "«Белсат ТВ» получит финансирование от британского фонда, который будет поддерживать польско-британские проекты по борьбе с российской дезинформацией. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй". Кроме того, указывается, что "в январе 2012 года президент США Барак Обама подписал Закон о правах человека и демократии в Беларуси. В нем изложены основные приоритеты внешней политики США в отношении Беларуси, а также поддержка независимых СМИ, в том числе телекомпании «Белсат»".

Таким образом, получается, что Белсат ТВ финансируется из МИД Польши, получает средства от властей Великобритании и США, а также получает разные гранты.

Уже в середине 2019, после стремительного увеличения финансирования в качестве антироссийской пропаганды, Белсат рапортовал, что количество телезрителей в Белоруссии с 2015 года выросло в 7 раз и составило 13% населения. В том же 2019 году упоминалось о значительном финансировании этого проекта со стороны польских властей: "TVP получит финансирование в размере более 44 миллионов злотых для TV Biełsat, TVP Polonia и TVP Wilno" - указывали СМИ.

А что же со вторым СМИ - NEXTA? Как указывают открытые источники, основателем этого ресурса является некий Степан Светлов, при рождении носивший фамилию Путило. Но примечательней всего, что на официальной странице NEXTA в разделе "О нас" указано, что Светлов "Работает на телеканале Белсат, ведёт программу Субъектив".

При этом на Юьюб NEXTA рекомендует лишь один ресурс. Как вы уже наверное догадались - Белсат.

Как указывают СМИ, там же на Белсат работает и отец Светлова.

Таким образом Светлов и NEXTA являются также связанными с деятельностью Белсат, работающей на деньги МИД Польши, властей Великобритании и США.

И вот здесь уже оказывается самое интересное. Дело в том, что NEXTA не просто освещает деятельность протестов. Как указывают некоторые СМИ: "Помимо видео на канале идет постоянная координация действий митингующих. Им сообщают о передвижениях ОМОНа, рассказывают сочувствующим, как укрывать участников протестов".

"Еще одна функция канала - постоянные призывы идти на улицу и поощрение нападений на сотрудников милиции. В первый же день протестов Nexta отметился радостным сообщением "Люди бьют ОМОН", в котором правоохранители - это как бы и не люди. Лексика в отношении милиции возбуждает максимальную ненависть - "фашисты", "сволочи", "лукашистские подонки", "бандиты в черном", "каратели". При этом авторы сообщений параллельно призывают правоохранителей "быть с народом", а участников акций - сжигать представителей милиции и омоновцев" - продолжает указывать одно из ведущих украинских СМИ.

Во время пика финансирования Белсат ТВ, в 2019 году Светлов снял документальный фильм о Лукашенко "Уголовные материалы", который в ноябре того же года признан экстремистским.

Здесь как бы возникают вопросы к тому, что человек при этом является сотрудником структуры, которая финансируется МИД Польши. Но, кто-то может сказать: да, это, конечно, неправильно что человек с таким видом деятельности связан с финансированием госструктур, при том, что там же работает его отец, но это еще не отображает того, что другие представители этого телеканала, связанного с МИД Польши, властями Великобритании и США связаны как-то с организацией протестов. И вот здесь я этих читателей огорчу до невозможности. Дело в том, что вышеупомянутая Алина Коушик, которая уже 13 лет работает на Белсат ТВ в качестве журналиста, ведущего и продюсера, также причастна к деятельности по организации протестов.

Дело в том, что в ряде польских групп для белорусов на Фейсбуке Коушик рассылала не только просьбы участвовать в протестах, приносить символику для протестов и т.д., а именно делала записи координационного характера указывая где будут протесты в разных городах, что должны приносить с собой, и что именно протестующие должны делать во время сбора. Например, в отношении митинга возле посольства Белоруссии четко наперед указано что должны делать протестующие: "блокировать работу посольства".

Чтобы у госпожи Коушик не было соблазна заявить, что это якобы фотошоп, я не поленился и сделал архивацию записи на интернет-ресурсе, где четко отображена копия записи и исходник страницы (см. здесь и здесь).

При этом призывами участвовать в акциях протеста, даже когда они не являлись зарегистрированными а также организационными вопросами, Коушик занималась еще выборов.

Получается, что высокопоставленный сотрудник Белсат, который в свою очередь финансируется Польшей и некоторыми другими странами, не только принимала участие в протестах, но и занималась координацией этих протестов на территории Польши.

В этот же период Коушик участвовала во встречах с высокопоставленными представителями разных стран, обсуждая вопросы Белоруссии.

При этом журналисты Белсата не скупились на позитивные эпитеты в адрес митингов Тихановской.

Надо сказать, что журналисты Белсата - это вообще интересные люди. Например, Мария Лекух в июле этого года сообщает, что их журналиста задержали за участие в несанкционированном митинге.

При этом Лекух, даже вроде как занимается вопросами Белоруссии, живет в Польше, а паспорт у нее... израильский.



Но не столько интересно ее гражданство, сколько то, что до этого она успела поработать во всех оппозиционных российских СМИ - Дождь, Эхо Москвы и др. и даже отметилась работой на "Открытую Россию", которую как известно основал Ходорковский активно призывающий не только к свержению власти, но и поддерживающий радикальные настроения.

Хотелось бы отметить, что еще до выборов акции протеста в Польше организовывали фонды, которые должны заниматься демократическими преобразованиями. Отличилась поддержкой протестов и международная организация Amnesty International как в Польше, так и на Украине.

При этом нужно отметить, что именно Польша заняла самую агрессивную позицию в отношении выборов в Белоруссии, а премьер Польши заявил, что страны Европейского союза должны «солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе». В то же время США, как союзник Польши, тоже сделали заявление - госсекретарь США Майк Помпео призвал провести еще одни выборы.

Торчащие уши сторонников украинского Майдана и УГКЦ

Также интересно, что в ряде зарубежных акций поддержки есть много особенностей. Например, ради массовки, чтобы показать красивую картинку массовости акции, туда приглашают украинцев.

И здесь надо сразу сказать, что в этом деле существует еще два важных фактора: поддержка тех, кто занимался украинским Майданом и поддержка со стороны Католической церкви.

Хотя, если говорить об украинском Майдане, то именно представители Католической церкви были одними из основных организаторов протестов. В 2013 году именно студенты Украинского католического университета во Львове были первыми кто вышел на протесты, а студенты и сотрудники УКУ оказались причастными к целому ряду «майданов поддержки» в разных странах. Как писали сами сотрудники УКУ «Кроме Львова и Киева, наши студенты поддерживали евромайданы по всему миру».

Теперь глава УКУ епископ УГКЦ американец Борис Гудзяк активно заявляет о поддержке протестов в Белоруссии.



Не менее интересны и другие факторы: например, каким образом без координации в ряде стран одновременно были проведены митинги? Не верится в спонтанность таких действий, да еще и в будний день.

А вот в католической среде во время организации Майдана такая практика и наработки были: чтобы координировано проводить акции в ряде стран. Вот, например, как проходил первая акция поддержки Майдана в Брюсселе - перед собравшимися выступил все тот же тот же глава УКУ Борис Гудзяк.



Через некоторое время Лев Стригул, который оканчивал Лёвенский католический университет по направлению "Международные отношения" и поддерживает тесные связи с клириками УГКЦ, создал группу Евромайдан Бельгии.

А еще через некоторое время он уже создал группу "Брюссель: Объединенные майданы Европы", где указывал, что по инициативе Брюсселя проведена координированная акция в разных городах Европы.

Поэтому одновременное проведение протестных акций в разных странах в один день, да еще и в будни, без предварительной координации - выглядит очень не правдоподобно.

Не менее интересно, что на этих "случайных" мероприятиях вдруг оказались люди, причастные к организации "Майданов поддержки" в 2013 году. Например, Павел Садоха, глава Союза украинцев Португалии, сыгравший далеко не последнюю роль в проведении "Майданов поддержки" в Португалии в 2013 году, вдруг оказался среди нескольких человек, которые пришли 12 августа устроить пикет против Лукашенко в Лиссабоне, и вел оттуда видеотрансляцию.



А потом отметил, что в акции принимали участие также и украинцы.

Аналогично, Богдан Нагайло, который ранее работал на Радио Свобода, работал в ООН, а в 2013 году проживая в Швейцарии также принял активное участие в организации и проведении "Майданов поддержки". Например, появившись в январе 2014 года на "Майдане поддержки" в Вулверхэмптоне (Великобритания), он выступил с речью сразу после униатского клирика и заявил: "Мой сын живет и работает на Тайване, и он там организовал Майдан. Я живу в Женеве, и мы уже три таких Майдана проходили". Теперь же Нагайло заявил о поддержке протестов в Белорусии и "совершенно случайно" оказался 12 августа на акции против Лукашенко в Барселоне, где время от времени во время эфира подходил здороваться с друзьями.

Католическая церковь и "старые добрые" майданные методы

Кроме того, особо хотелось бы отметить деятельность представителей Католической церкви.

Во-первых, нужно отметить, что многие представители Католической церкви заняли изначально, как и во время майданов на Украине крайне резкую позицию по отношению к власти, настраивая соответственно и своих прихожан.



И в своей модели поведения они во многом копируют то, что делали униаты и римо-католики во время майданов на Украине.

1) Призыв к молитвам перед выборами и акцент на недопустимости фальсификаций

Украина:

В 2002 году во время выборов в Верховную Раду отмечалось, что многие клирики УГКЦ за деньги проводили политическую агитацию в храмах. Сначала глава УГКЦ американец Любомир Гузар отрицал это, однако, когда выборы уже закончились, то он счел, что достаточно будет извиниться перед теми, кто из-за коррупции в униатской церкви был обманут в надеждах на честные выборы.

В октябре 2004 года были намечены президентские выборы. При этом представители пресс-секретариата УГКЦ заявили, что «2 июля члены общественных организаций Галичины начали непрерывную молитву за лучшую судьбу Украины, за доброго проводника в лице новоизбранного Президента, за мирные и честные выборы». В начале сентября 2004 года глава УГКЦ, наращивая активность прихожан, призвал к непрерывным молитвам о выборах, в дело включились монастыри. При этом во всех речах клирики подчеркивали, что нужно сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор. Хотя всегда остается вопрос: кто определяет степень «правильности».

Белоруссия:

В начале июля этого года в Белоруссии была выдвинута инициатива «Католик не фальсифицирует».

2) Цепочки протестующих.

Украина:

Вечером 21 ноября 2013 года начались акции протеста, получившие название Майдан. 26 ноября в комментариях на странице главы УКУ Бориса Гудзяка прозвучала идея о том, чтобы создать живую цепочку к ближайшей границе – например, к Польше. Автор отметил, что это тяжело реализуемая задача, но при хорошей координации – вполне возможна. А уже 29 ноября сотрудники и ученики УКУ начали демонстрировать цепочки протестующих. Конечно, речь не шла о каком-то глобальном проекте – протестующие, а за их спинами клирики УГКЦ, создавали такие цепочки в разных населенных пунктах и пытались создать эффект, что якобы вся страна, разные населенные пункты сплотились в протестах против Януковича.



Белоруссия:

После того как в интернете появились видео как протестующие нападают на силовиков с палками, бросают булыжники, а МВД начала каждый день сообщать об умышленных наездах на сотрудников полиции, многих это вполне естественно оттолкнуло.

Поэтому протестующие в срочном порядке решили сменить тактику - они заявили, что протесты исключительно мирные, начали одеваться в белое и выстраивать цепочки. В то же время возле таких цепочек периодически начали появляться католические священники.

Некоторые телеграм-каналы подметили, что протестные СМИ когда говорят, что такое-то мероприятие объявило забастовку, то не указывают какое именно количество от общего числа данного предприятия объявило забастовку - это 5%, 10% или 20%, и такая постановка вопроса позволяет ввести зрителей в заблуждение, что протест якобы поддерживают все.

3) Письма силовикам, дарение цветов и запугивание вечными муками

Украина:

2013 год. Все тот же глава УКУ американец Борис Гудзяк сам демонстрировал как студенты подконтрольного ему заведения вели дискуссии с силовиками. Он и сам делал то же, призывая при этом писать письма женам, детям, матерям силовиков с целью оказать на них моральное давление через родственников. При этом нужно отметить, что если силовикам указывалось, что поднимать руку на протестующих, требующих смены власти - якобы тяжкий грех, то вы не найдете ни одного обращения униатских клириков, к радикалам, которые постоянно нападали на силовиков, с аналогичной речью. И тем более не найдете чтобы клирики увещали радикалов - наоборот, именно униатские клирики были духовниками радикалов Тризуб им. С.Бандеры, который стал ядром радикальной организации Правый Сектора - именно они и начали радикализацию Майдана.

Аналогичная ситуация обращения к силовикам происходила в 2004 году - тогда именно по просьбе протестующих Святослав Шевчук, который сейчас является главой УГКЦ выступал перед силовиками, когда существовала угроза разгона Майдана.

Попросту говоря, этот фактор использовался именно для деморализации силовиков.

Белоруссия:

На днях появилось видео как родители умышленно пришли на акцию протеста с детьми и всовывая ребенку цветок подсылали к полицейским.

Аналогичная методика в последние дни распространилась и среди других протестующих - теперь они приходят на акции протеста с белыми цветами или белыми шариками, чтобы дарить их при возможности силовикам и подчеркнуть якобы мирный настрой протестующих.

В польских группах для белорусов можно встретить просьбы слать соответствующие письма силовикам.



В то же время католические клирики пишут, что умышленно встречаются с силовиками и угрожают им вечными муками.

4) Разглашение личных данных силовиков и требование преследования несогласных.

При всех заявлениях в стиле "мы за мир" и т.д. руководство оппозиции, в том числе и клирики ведут себя даже не то чтобы аморально, а сверхкровожадно. В христианстве существует позиция, что христианин должен ненавидеть грех и любить человека. Однако, как во время Майдана на Украине, так и с первых дней протестов в Белоруссии клирики, которые должны учить любви и смирению, умышленно распространяют домашние адреса силовиков с той целью чтобы радикалы их кошмарили и терроризировали, вынуждая уйти с должностей или сделать какую-то "покаянную речь" перед силовиками.

Украина:

Вот, например, главный редактор униатского ресурса РИСУ (религиозно-информационная служба Украины) Тарас Антошевский размещает публикации с персональными данными командира Беркута, указывая, что "таких надо кастрировать".



А вот, например, клирик УГКЦ Юстин Бойко разместил репост записи, где читателей просят идентифицировать сотрудника Беркута, называя его дерьмом.

Белоруссия:

А это клирик РКЦ Igor Lachouk репостит запись, где указан домашний адрес командира минского ОМОНа и сказано: «каждый сам поймет как пользоваться этой информацией и что нужно сделать» (по этическим причинам, чтобы не уподобляться я закрасил данные).



По факту, это прямое подстрекательство к тому чтобы кто-то кошмарил семьи этих сотрудников МВД. Давайте же, не стесняйтесь Igor Lachouk, расскажите: ЧТО надо делать? Должны терроризировать семью? Покалечить кого-то из родных? Убить? Вас этому учили в духовной семинарии? Хотя, чего это я: когда речь идет о захвате власти, у многих католических клириков происходит весьма выборочное применение христианских понятий и частичный склероз, где об этих понятиях помнить неудобно.

Но, на самом деле, ситуация с Украиной весьма наглядно показала ЧТО происходит после захвата власти: ни о каких христианских ценностях после этого не вспоминают. Наоборот, как клирики участвовавшие в протестах, так и протестующие требуют репрессий против всех, кто хоть как-то связан был со старой властью, унижения и поражения в правах. И Белоруссия, если произойдет смена власти, отнюдь не станет исключением. Тогда-то злоба данных клириков будет иметь возможность раскрыться в своей полноте. Хотя, некоторые из клириков уже сейчас не скрывают свою ненависть.

А некоторые уже пишут записи, где указывается что происходит именно революция.



А вот клирик УГКЦ в России, который поддерживал Майдан, особо не стесняясь уже настраивает людей на то, что все равно со временем будут судить старый режим, рассказывая что у этих поступков нет срока давности (точно такая же пропаганда шла на Майдане).



И при этом, когда это не выгодно, то никто из них не вспоминает о том как жестко разгоняют протесты в других странах, на которых обычно эти клирики равняются, и у которых просят помощи чтобы справиться с неугодными властями.

5) Тесная связь с Польшей в деле протестов и церкви.

Если о том, что Польша стала основным информационным центром поддержки протестов в Белоруссии, то на Украине она себя проявляла не меньше. Например, известно, что во время Майдана 2004 года глава УКУ Борис Гудзяк вместе с делегацией от Украинского католического университета специально даже ходили к консульству Польши во Львове чтобы поблагодарить дипломатов за поддержку во время протестов.



В то же время нужно помнить, что так уж сложилось, что огромная часть клириков Римско-католической церкви - это именно поляки. А тем более в Белоруссии. Ввиду этого некоторые клирики теперь в Белоруссии публично обращаются к полякам с просьбой поддержать протесты и вмешаться в дела Белоруссии.



6) Создание "Молитвенного майдана" - декларация протестующими молитв за страну.

Украина:

Вскоре после начала протестов был создан "Молитвенный майдан" - это позволяло легализировать нахождение клириков среди протестующих.



В то же время чтобы солидаризировать верующих с протестующими распространялись призывы молиться за Украину.

Точно так же в Белоруссии клирики с первых дней протеста католические клирики демонстративно начали ставить или символику протестующих или символ молитвы за страну, чтобы таким образом привлечь и поляризировать общество по принципу свой-чужой.



7) Постоянно открытые храмы, где протестующие могли бы укрываться от силовиков.

Украина:

В начале декабря 2014 года глава УГКЦ заявил: «Я призываю все наши приходы, все наши монастыри открыть двери для нуждающихся: голодного – накормить, путника – принять в дом. Совершить все дела, необходимые для того, чтобы проявить сегодня милосердие к нуждающимся. Пусть всемилостивый Господь благословит наш народ на лучшую судьбу». Конечно, нет предела цинизма и лукавства в этом заявлении - ведь речь идет не о настоящих нуждающихся, голодающих и бездомных, которых все эти годы УГКЦ игнорировала - речь шла именно о поддержке тех, у кого был дом и средства, но эти люди поехали на протесты в столицу и именно для них УГКЦ вдруг решила открыть двери, кормить и предоставлять ночлег.

Реальные бездомные и голодные не интересовали все эти годы главу УГКЦ, но протестующие, которые помогали свергнуть власть - другое дело.

Белоруссия:

Портал Credo на Украине сообщил 11 августа о том, что католические храмы в Белоруссии открывают свои двери для митингующих.

В то же время, появились сообщения о том, что и на улицах католические клирики пытались прикрывать протестующих, даже когда к последним не применялось никакое насилие.



8) Практика проводить собрания протестующих возле храмов.

Ввиду того, что клирики УГКЦ или люди тесно связанные с УГКЦ являлись организаторами протестов в 2013 году, не редко сами "майданы поддержки" в разных странах проходили непосредственно перед входом в храм.

Подобные случаи уже с первых дней начали появляться и в отношении клириков Католической церкви в Белоруссии.



9) Активное вовлечение верующих в политику, давление на православных и деятельность Константинопольского Патриархата.

Понятно, что для того чтобы инициатива католических деятелей не выглядела бросающейся в глаза, оказывалось давление на Майдане в адрес православных, пытаясь принудить представителей УПЦ принять участие в Майдане, чтобы показать что якобы все дружно хотят свержения власти. При этом православные по своему мироустройству, как правило, не ходят вообще на протесты и митинги, придерживаясь вполне здравого учения, которого еще недавно придерживались и католики. Например, еще середины 2013 года глава УГКЦ заявлял, что массовые протесты - это тупиковый процесс, и абсолютно неприемлемый для верующих: ведь как с одной стороны есть верующие, которые голосовали за кого-то или поддерживают какую-то идею, так и среди тех, кто голосовал за другого или поддерживал иную идею, также есть верующие. И если церковь говорит, что она поддерживает такой процесс, то как выразился Шевчук, возникает принцип "лишнего человека" - люди, которые придерживаются иных убеждений становятся чуждыми в церкви.

"Меня как христианина тревожит то, что кое-где давление или грубая сила становится приемлемым способом для решения государственных, общественных и политических проблем. С этим мы никогда не можем согласиться" – заявил Шевчук в январе 2013 года и добавил, что такое давление на власть – это «ошибочный путь. И поэтому каждая церковь всегда пытается и будет пытаться показать важность уважения к человеку даже тогда, когда он придерживается, возможно, других принципов, принадлежит к другой национальности, к другой религии. Потому что каждая тоталитарная идеология в определенной степени создает феномен лишнего человека – кто-то лишний, кто не подпадает под чьи-то узкокорпоративные интересы. И это абсолютно ложный путь для развития гражданского общества".

Подобным же образом он высказался почти сразу после назначения на должность главы УГКЦ в 2011 году. Тогда на ресурсе «Украинская правда» появилось его интервью под названием «Святослав Шевчук: Я против революций».

Однако, после того как к власти пришел Папа Римский, и начал лично поддерживать протесты в разных странах, распространяя идеи богословия освобождения, ситуация кардинально изменилась, и дошло до того, что даже епископы УГКЦ, злоупотребляя своим статусом оказывали давление на верующих, с целью принудить их принять те или иные политические решения, а если этого не было, то доходило до требования разрывать отношения. Так, епископ УГКЦ Петр Крик в 2019 году публично заявил, что если кто-то голосовал за Зеленского на выборах президента, то пусть удаляется из числа друзей на Фейсбуке.



И такая позиция давления и разделения стала вполне приемлемой в среде католиков. Ввиду этого в Белоруссии в католических группах активнейшим образом начали использовать то, что православные не вышли на протесты, пытаясь стигматизировать православных верующих. И в этом деле на помощь католикам в первую очередь пришли раскольники и те, кто с ними сотрудничает. Например, сбежавший в США клирик Кирилл Говорун, который активно поддерживал Майдан и пытался укорять православных за то, что они не принимали участие в протестах. Он, пользуясь моментом тут же вновь начал нападки на православных. При этом Говорун известен своими трудами, которые католики оценивают как труды направленные на сближение с Католической церковью.



Примечательно и то, что как в 2013 году находились православные клирики поддержавшие протесты (большинство из которых потом ушло в раскол), точно так же и в среде БПЦ под лозунгами любви к людям выступает ряд клириков вроде настоятеля собора Георгия Роя, который вроде пишет о насилии силовиков, но я не заметил у него критики протестующих, которые выходили с палками, давили силовиков автомобилями и т.д. Если где-то он об этом говорил, то видимо весьма вскользь и незаметно.

Интересно, что тактику бить в колокол во время протестов использовали униаты в 2013 году, когда была угроза разгона Майдана. В то же время я обратился к пресс-секретарю БПЦ чтобы обсудить некоторые вопросы, и спросить его мнение касательно этой ситуации, и вот уже сегодня Рой вдруг заявил, что он вне политики. Якобы поддержка протестующих это не политика.



В то же время, по иронии судьбы пресс-секретарь тоже оказался человеком не простым, и такая же ситуация была с пресс-секретарем УПЦ в 2013 году. В УПЦ тогда на этой должности находился Георгий Коваленко, который впоследствии ушел в раскол и управляет теперь "Открытым православным университетом", который создан на деньги униатов. Но, тогда, в 2013-14 он активно, в меру возможностей, поддерживал протесты, появлялся сам на Майдане и делал обращения к россиянам, высказывая просьбу не называть майдановцев бандеровцами, нацистами и т.д. - якобы нет там никаких бандеровцев. Сейчас это лживое заявление кажется чуть ли не смешным, но тогда шла активная пропаганда, что якобы российские СМИ все исказили и придумали, и поэтому слово пресс-секретаря церкви имело вес, чем он и воспользовался чтобы дать развиться русофобам и бандеровцам с Майдана. Собственно, к пресс-секретарю БПЦ и Георгию Рою, как оказалось, еще до выборов у многих журналистов оказались определенные вопросы и подозрения: например, известный православный журналист Михаил Тюренков указывал, что оба клирика отличаются не только либеральными взглядами, но и попытками переписывать историю и тенденции, так сказать, к "церковному сепаратизму", чем отличались и аналогичные деятели на Украине в УПЦ вроде Андрея Дудченко, Георгия Коваленко и некоторые другие, которые начали активнейшим образом чтобы отделиться от РПЦ раскачивать тему создания независимой церкви. И надо сказать, что пресс-секретарь БПЦ особо не скрывает, что "в некоторых случаях не только можно, но и нужно протестовать, используя свое законное конституционное право".



Интересно, и то, что Тюренков указывает на некоторые националистические воззрения этих либеральных клириков, и некоторые записи у них вызывают вопросы. Кроме тем связанных с попыткой пересмотра истории и некоторых взглядов, вызывающих недоумения (например, Георгий Рой чуть ли не как о великом достоинстве, рассказывает, что его дед советовал отцу во время ВОВ воевать так, чтобы не убить ни одного врага), попадаются записи, явно в духе попытки развивать русофобию. Так, Сергей Лепин привел запись Тюренкова на своей странице, пытаясь иронизировать, что автор все преувеличил, но уже на следующий день вставил еще раз упоминание этой статьи Тюренкова, а комментарий к ней начал со слов "спросите вы у тишины, хотят ли русские войны", что выглядит весьма не однозначно с его стороны при обвинениях в русофобии.



В то же время, как бы подтверждая мнение Тюренкова о том, что среди клириков БПЦ есть сторонники церковного сепаратизма, сначала Патриарх Варфоломей заявил, что считает всех русских своими духовными чадами, а вслед за этим глава украинских раскольников Епифаний Думенко призвал белорусов просить у Варфоломея себе томос.



Некоторые другие раскольники уже даже сделали заявление, что ПЦБ (по аналогии с ПЦУ) уже появилась, хотя еще и не оформилась, ссылаясь на запись активной экуменистки, поддерживающей униатов в разных вопросах Наталии Василевич.



Вероятно, активность Патриарха Варфоломея в этот период также не случайна - он с первых дней вместе с подчиненными ему клириками поддерживал Майдан, а иерархи Константинопольского Патриархата даже проводили экуменические молебны с католиками в поддержку Майдана, несмотря на то, что это запрещено канонами Церкви. Сразу же после Майдана по благословению Варфоломея, весной 2014 года в Канаде прошел симпозиум, куда были приглашены украинские раскольники и был предложен к рассмотрению вопрос о создании украинской церкви. После этого Варфоломей затребовал себя все зарубежные приходы раскольников и приходы на Украине, нагрев на этом руки. Вполне вероятно, что престарелый Патриарх имеет виды чтобы урвать что-то и с Белоруссии.

Суммируя все сказанное, можно прийти к выводу, что используя сложное положение граждан Белоруссии и неудовлетворенность частью белорусов итогами выборов, происходит именно попытка рейдерского захвата страны со стороны Польши и некоторых других стран, и при активном участии Католической церкви.

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Как обычно, прошу всех своих читателей воздерживаться от комментариев содержащих дискриминацию по религиозному или национальному признаку.