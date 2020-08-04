Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

С каждым годом Днепр все больше цветет, зарастает и мелеет. Кроме того, если три года назад медуз, рыбу-иглу и некоторые виды бычков здесь можно было встретить только в дельте и на так называемом Киевском море, то сегодня они в достаточном количестве встречаются прямо в столичных заливах. Экологи бьют тревогу и заявляют, что Днепр «серьезно болен».

Почему это стало возможным и в каком состоянии сегодня находится главная водная артерия страны, из которой пьют воду 2/3 населения нашей страны, пишет ТСН.

Так, глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков заявил, что экологическое состояние реки Днепр оказалось под серьезной угрозой, она мелеет. Сейчас мели занимают 30% днепровского бассейна, при том, что критической массой считается 15%. «Прогулка по колено в воде посреди Днепра в Киеве стала реальностью. Это может сделать сегодня любой желающий. Древнейшая река Европы катастрофически мелеет. В столичной акватории появилось 57 отмелей, которые вскоре могут стать островами», — заявил Александр Чистяков.

Эколог причиной обмеления реки назвал потерю собственного течения, что отразилось на качестве речной воды. «Перегородив Днепр плотинами, крупнейшую реку Европы лишили собственного течения, и он не в состоянии смыть все то, что попадает в него вместе с бытовыми и производственными стоками и ливневыми дождями. Но по берегам Днепра стоят мегаполисы, металлургические и химические гиганты... Вода в каскаде Днепровских водохранилищ напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Днепр лишают возможности самоочистить свои воды. Земснаряды в погоне за сиюминутной выгодой разрывают на части реку, меняя ландшафт дна и конфигурацию береговой линии, меняя русло Днепра. Река с каждым годом все больше цветет, зарастает, мелеет», — говорит Чистяков.

Главным загрязнителем столичной акватории является «Киевводоканал»

Проблема со сточными водами есть по всей Украине и Киев не является даже со своим миллиардным бюджетом исключением. Главным загрязнителем столичной акватории — является «Киевводоканал». По приблизительным подсчетам он сбрасывает в год около 500 млн. куб. метров стоков, отмечает Чистяков.

Председатель общественного совета при Государственной экологической инспекции Михаил Захарченко также добавляет, что по ливневым годовым стокам в Днепр попадают все моющие средства, которые используют около двух тысяч столичных автомоек

«Фактически все моющие средства изготовлены на основе фосфатов. А они являются удобрениями для водной растительности. Поэтому Днепр с каждым годом все больше цветет. В перенасыщенной фосфатами воде водоросли усиленно размножаются, а затем, отмирая, выделяют опасные токсины и сжигают растворенный в воде кислород. В результате начинаются массовые заморы у рыбы, а вода загнивает. Осенью вся эта гниющая масса водных растений ложится на дно реки, превращая ее в болото. Если так пойдет дальше, то в дальнейшем ситуация может еще больше ухудшиться и приведет, в конечном итоге, к возникновению экологической катастрофы не только украинского, но и европейского масштаба», — говорит Михаил Захарченко.

Эксперты также отмечают, что 2019 год был маловодным. Когда рассчитываются предельно допустимые нормы выбросов в водные объекты сточных вод, рассчитывается сезонность, и наполненность вод. Но если наполненность вод стала меньше, то большая концентрация выбросов избавляет водоемы возможности самоочистить свои воды.

В Днепр впадают сотни малых рек, а с ними действительно беда, подчеркивает глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков. «Никто не занимается ими. За годы независимости с карты Украины исчезло более 10 тысяч малых рек. В них сбрасывают различные стоки и сливы. Поля подошли вплотную к водоемам и после обильных дождей вся химия из них смывается в водоемы. Пестициды и другая химия выжигают все живое в водоемах. И текут эти отравленные воды в Днепр, где оседают на дне», — отмечает эколог.

По данным национальной Гидрометслужбы, концентрация ряда токсичных соединений во многих реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Не только Днепр, но и все другие водные объекты Украины загрязняются на местном уровне соединениями тяжелых металлов (медь, цинк, марганец, хром шестивалентный), а также соединениями азота, нефтепродуктами, фенолами и другими опасными веществами. В 2019 году в водоемы Украины было сброшено свыше 2 млрд кубометров стоков. Из них 1/3 — это неочищенные или недостаточно очищенные воды, сообщили в Ассоциации рыболовов Украины и добавили, что 584 млн. куб м сбросов осуществили предприятия «ТОП-100 главных загрязнителей».

«В первую десятку загрязнителей водных объектов вошли 4 горно-металлургические и 6 коммунальных предприятий. Среди основных загрязнителей водных объектов лидируют „Меткомбинат Азовсталь“ (140 млн. м3), ПАО „Днепровский меткомбинат“ (71 млн. м3) и ОАО „Запорожсталь“ (54 млн. м3)», — отметили в Ассоциации рыболовов.

В мировом рейтинге «Возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды на душу населения», который публикует Всемирный банк, Украина занимает 125-е место в списке из 180 стран. Таким образом на каждого человека приходится всего 1,2 тыс. кубов пресной воды (в России 29 тыс куб./лицо, в Италии, Франции — по 3 тыс, в Румынии — 2,1 тыс, в Польше — 1,4 тыс кубов). Украинские пропорции немного хуже, чем в Эфиопии и Нигерии (по 1,25 тыс кубов), но зато несколько лучше, чем в Ботсване и Чаде (1,1 тыс), рассказывает Александр Чистяков. При чем, по его словам, в южных регионах Украины соотношение водных запасов на душу населения хуже африканских глубинок и составляет 400-500 кубов на человека. Поэтому дефицит водных ресурсов — одна из наиболее очевидных угроз Украины.

Медузы в Днепре

Благодаря всему перечисленному выше состав воды изменился, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ обитателям морских лиманов: медузам, рыбе-игле, некоторым видам бычков.

Что касается мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки, рассказывает глава Национального экологического совета Александр Чистяков. Эколог говорит, что несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом году в некоторых заливах, как в киселе плаваешь, особенно это касается пойм Каховского водохранилища.

«Данная медуза — пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре, имеет щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских родственников. Появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра. Они живут в столичной акватории прямо под „окнами“ Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к крупнейшей реке страны», — сообщает Александр Чистяков.

Так, Ассоциация рыболовов Украины бьет тревогу из-за того, что в Днепро-Бугском лимане были пойманы мохнаторукие китайские крабы. Этот вид чрезвычайно опасен, он может нанести серьезный ущерб отечественной флоре и фауне.

Практика показала, что появление этих захватчиков приводит к полной оккупации окружающих акваторий. Прогнозы неутешительны и говорят о том, что в ближайшее десятилетие членистоногие могут обжить все водное пространство Украины. Более того, они являются переносчиками легочного сосальщика (Paragonimus westermani). Этот человеческий паразит поражает легкие, а иногда и головной мозг, и вызывает тяжелое заболевание парагонимоз. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (IUCN) считает мохнаторукого краба одним из ста наиболее опасных инвазивных видов в мире. В тех странах, где они живут, крабы уже нанесли колоссальный ущерб экосистеме и экономике. «Попадая в водоем они его вскоре делают практически стерильным от других жителей. Они едят рыбу, рыбью икру, не брезгуют и другими водными обитателями», — говорят в Ассоциации рыболовов Украины.

Также в украинских водоемах начал встречаться выходец с Дальнего Востока — серебряный карась. Он настолько живуч, что зарывшись в ил, способен переждать спуск водоема. Серебряный карась на данный момент считается самой распространенной рыбой в Украине. Он вытеснил украинского аборигенного золотого карася в Красную Книгу Украины, фактически уничтожив его. Аквариумисты тоже внесли свою лепту в заселение отечественных водоемов чужой для них рыбой. Ежегодно в различных регионах страны вылавливают разновидность прожорливой пираньи Пако. Благо, что данный вид рыбы теплолюбив и с наступлением холодов погибает, рассказывают в Ассоциации рыболовов Украины. В Днепровских водохранилищах в больших количествах встречается сегодня еще один пришелец — это чебачок амурский. Огромные стаи чебачка подрывают кормовую базу ценных рыб и уничтожают их икру.

В Ассоциации рыболовов отмечают, что рыбы-пришельцы принесли с собой в наши акватории новые заболевания. А некоторые кишечные возбудители могут даже вызвать летальный исход у человека. За последние несколько лет в Днепре появилось 18 видов новых рыб и два вида крабов. Ученые не могут предсказать, чем нашествие чужеродных видов обернется впоследствии для отечественной природной окружающей среды, а завезенные новые иностранные вирусы на здоровье украинцев.

По материалам: ТСН