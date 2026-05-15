РФ прицельно бьет по американским гигантам в Украине, а Белый дом молчит, — NYT

Россия начала систематические атаки на объекты крупных американских корпораций в Украине, однако администрация президента США Дональда Трампа пока фактически не реагирует на эти инциденты. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, под российские обстрелы попали мощности таких гигантов, как Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. и Bunge. Часть этих атак, в частности удары по объектам Cargill и Coca-Cola, ранее не обнародовалась.

Одним из последних случаев стал удар по зерновому терминалу агрогиганта Cargill на юге Украины. Объект атаковали семь российских дронов в течение всего трех минут.

Кроме того, зафиксированы удары по электростанции и солнечной станции возле завода Coca-Cola под Киевом, что местные власти считают целенаправленной акцией против американского бизнеса.

Представители компаний стараются не афишировать эти факты из-за опасений негативной реакции инвесторов и страховых рынков. Однако в частных разговорах бизнес выражает уверенность, что Россия ведет преднамеренную кампанию против интересов США.

Администрация Дональда Трампа до сих пор не осудила ни одну из атак, о которых отчитывался Киев. По словам источников издания, реакция Белого дома ограничивалась лишь «признанием обеспокоенности».

В то же время Вашингтон просил Украину воздержаться от ударов по российскому нефтяному терминалу в Черном море. Через этот объект экспортируется казахстанская нефть с участием американских компаний.

Сенатор-демократ Джин Шахин назвала такую позицию Белого дома «полной тишиной». По ее мнению, представители американского бизнеса в Украине не сомневаются в преднамеренности действий Кремля.

Председатель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер убежден, что Москва стремится сорвать приток американских инвестиций. Он отметил, что главная цель агрессора — продемонстрировать, что ведение бизнеса в Украине является слишком рискованным из-за постоянных угроз.

NYT пишет, что усиление обстрелов совпало по времени с активизацией экономического сотрудничества между государствами в энергетическом секторе. В частности, в прошлом году Украина и США подписали соглашение, которое предусматривает преференциальный доступ американских инвесторов к украинскому энергосектору.

Напомним, стали известны последствия атаки РФ на Киевщину.