Российский диктатор Владимир Путин этой весной, похоже, чувствует себя загнанным в угол — его армия зашла в тупик в Украине, российская экономика находится в плачевном состоянии, и шансов на решающую победу практически нет. При этом, как пишет колумнист The Washington Post, озлобленный Путин может решить, что именно сейчас идеальный момент для начала еще одной войны — против Европы — до того, как европейские страны полностью перевооружатся, до того, как Украина разработает новое оружие, способное поражать цели еще глубже в России, и пока Дональд Трамп, воинственно настроенный против НАТО, находится в Белом доме.

«Вторгшись в Украину под ложным предлогом необходимости обеспечить безопасность своего западного фланга, Россия готова выйти из войны менее защищенной, более озлобленной и более опасной для Европы, чем до войны», — отмечает бывший сотрудник национальной разведки США в России Юджин Румер.

Путин — человек, склонный к риску, как показало его вторжение в Украину. И он вполне может решить, что его окно возможностей бросить вызов НАТО и навязать новый порядок закрывается, считает Игнатиус.

«Если Путин действительно намерен навязать континенту свое видение европейской безопасности, он может решить, что время не на его стороне, поскольку Европа спешит перевооружиться, и начать атаку против балтийского соседа, чтобы продемонстрировать, что статья 5 НАТО по сути является мертвой буквой», — пишет Румер.

Трамп тратит так много времени на очернение НАТО, что европейцы уже сомневаются в надежности американских гарантий безопасности. Его последние заявления были сосредоточены на отказе НАТО помочь Соединенным Штатам и Израилю в войне с Ираном. Трамп также назвал НАТО «бумажным тигром», которого «Путин не боится».

При этом одним из самых непростительных поступков, которые Трамп мог бы совершить во внешней политике, стало бы предательство союзников Америки по НАТО в Европе в момент, когда они сталкиваются с явной угрозой со стороны Москвы, считает обозреватель: «Трансатлантический раскол до того, как Европа укрепит свою обычную оборону и решит проблему сдерживания ядерных угроз со стороны России без американского ядерного зонтика, создаст окно возможностей для Владимира Путина для реализации своих амбиций».

Трамп настолько поглощен своим списком претензий к НАТО, что глух к тому, что может стать величайшим кризисом его президентства, и в результате может «потерять Европу», подытоживает Игнатиус.

Напомним, министерство обороны России опубликовало список европейских компаний, которые, по версии Москвы, причастны к производству боевых беспилотников для Украины. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что эти предприятия могут стать целями для российских военных.