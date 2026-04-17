Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Озлобленный Путин готов напасть на Европу уже этой весной, — WP

Озлобленный Путин готов напасть на Европу уже этой весной, — WP

Александр Панько
17.04.26 14:16
178
Озлобленный Путин готов напасть на Европу уже этой весной, — WP

Российский диктатор Владимир Путин этой весной, похоже, чувствует себя загнанным в угол — его армия зашла в тупик в Украине, российская экономика находится в плачевном состоянии, и шансов на решающую победу практически нет. При этом, как пишет колумнист The Washington Post, озлобленный Путин может решить, что именно сейчас идеальный момент для начала еще одной войны — против Европы — до того, как европейские страны полностью перевооружатся, до того, как Украина разработает новое оружие, способное поражать цели еще глубже в России, и пока Дональд Трамп, воинственно настроенный против НАТО, находится в Белом доме.

«Вторгшись в Украину под ложным предлогом необходимости обеспечить безопасность своего западного фланга, Россия готова выйти из войны менее защищенной, более озлобленной и более опасной для Европы, чем до войны», — отмечает бывший сотрудник национальной разведки США в России Юджин Румер.

Путин — человек, склонный к риску, как показало его вторжение в Украину. И он вполне может решить, что его окно возможностей бросить вызов НАТО и навязать новый порядок закрывается, считает Игнатиус.

«Если Путин действительно намерен навязать континенту свое видение европейской безопасности, он может решить, что время не на его стороне, поскольку Европа спешит перевооружиться, и начать атаку против балтийского соседа, чтобы продемонстрировать, что статья 5 НАТО по сути является мертвой буквой», — пишет Румер.

Трамп тратит так много времени на очернение НАТО, что европейцы уже сомневаются в надежности американских гарантий безопасности. Его последние заявления были сосредоточены на отказе НАТО помочь Соединенным Штатам и Израилю в войне с Ираном. Трамп также назвал НАТО «бумажным тигром», которого «Путин не боится».

При этом одним из самых непростительных поступков, которые Трамп мог бы совершить во внешней политике, стало бы предательство союзников Америки по НАТО в Европе в момент, когда они сталкиваются с явной угрозой со стороны Москвы, считает обозреватель: «Трансатлантический раскол до того, как Европа укрепит свою обычную оборону и решит проблему сдерживания ядерных угроз со стороны России без американского ядерного зонтика, создаст окно возможностей для Владимира Путина для реализации своих амбиций».

Трамп настолько поглощен своим списком претензий к НАТО, что глух к тому, что может стать величайшим кризисом его президентства, и в результате может «потерять Европу», подытоживает Игнатиус.

Напомним, министерство обороны России опубликовало список европейских компаний, которые, по версии Москвы, причастны к производству боевых беспилотников для Украины. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что эти предприятия могут стать целями для российских военных.

16.04.26 09:10

Вице-премьер Алексей Чернышов, топ-менеджер «Киевстар» Виктория Кириленко и другие: почему тысячи уголовных производств в Украине не доходят до приговоров

Автор: Андрій Майстренко, для «Фраза»

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
17.04.26 16:59

Бразильцы рассказали о неожиданной пользе клюквы

17.04.26 16:30

Украинцам рассказали о погоде на 18 апреля

17.04.26 16:14

Трамп объяснил, почему Украина для него отошла на второй план

17.04.26 15:41

Демократы наехали на Трампа из-за Израиля

17.04.26 15:30

Уже сегодня по Земле ударит 6-балльная магнитная буря

17.04.26 15:06

Американцы разгадали тайну ночных кошмаров

17.04.26 14:06

В Беларуси хотят построить странный туристический объект

17.04.26 13:48

Ближайшие союзники Трампа в Европе рассматривают его как «токсичную обузу», — Politico

17.04.26 13:32

В ОП рассказали, когда Спецтрибунал начнет полноценно работать

17.04.26 12:16

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

17.04.26 09:12

В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет в пятницу, 17 апреля

16.04.26 16:22

В Словакии сделали заявление по поводу Украины и России

16.04.26 10:14

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

16.04.26 09:33

Россия официально признала сбитие самолета AZAL

15.04.26 10:51

Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

15.04.26 10:25

На ЧАЭС отреагировали на слухи о возможном обрушении саркофага

15.04.26 09:23

Названы противники вступления Украины в ЕС

15.04.26 09:09

«Укрэнерго» отменило отключение на среду, 15 апреля

15.04.26 07:00

Вэнс сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине

10.04.26 18:38

В СБУ сделали тревожное заявление накануне Пасху

10.04.26 20:40

В ближайшие дни в Украине сохранятся опасные погодные условия

10.04.26 17:23

«Ощадбанк» предупредил о возможных сбоях в работе

13.04.26 12:08

Трамп сделал скандальное заявление по поводу НАТО и России

10.04.26 17:55

Свириденко высказалась по поводу реформы ТЦК

10.04.26 19:41

Стало известно, что изменится в вопросе судейства на грядущем чемпионате мира по футболу

10.04.26 17:36

Украинцам рассказали, чего ждать от погоды на Пасху

10.04.26 21:48

Власти Испании жестко наехали на Израиль

10.04.26 17:30

Буданов сделал интересное заявление по поводу завершения войны в Украине

14.04.26 08:03

Зеленский рассказал об успехе украинских роботов на фронте

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

