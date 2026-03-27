США готовят «небывалый уровень безопасности» для танкеров в Ормузском проливе

США планируют вскоре запустить программу страхования судов в Ормузском проливе. Речь о военном сопровождении танкеров с нефтью. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.

Бессент на заседании кабинета министров, в котором принимал участие президент Дональд Трамп, рассказал, что власти США приняли меры, чтобы нефть, застрявшая в море, стала доступной для мирового рынка.

«Ваши (Бессент обратился к Трампу) решительные действия, такие как программа морского страхования Международной корпорации развития, совместно с Центральным командованием, вскоре обеспечат перевозчикам в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели», — добавил он.

По словам министра, движение танкеров в регионе Персидского залива начинает восстанавливаться и будет только расти.

«Сегодня мы начинаем видеть все больше движения в Персидский залив и обратно — больше, чем вчера, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет увеличиваться с каждым днем даже до того, как мы полностью обеспечим безопасность пролива», — добавил он.

Бессент также заверил, что экономика США «лучше подготовлена к энергетическим сбоям», поскольку в стране стимулируют внутреннюю добычу нефти и газа.

«Многие недооценивают готовность американцев пережить краткосрочную волатильность ради 50 лет безопасности, которые нас ждут», — считает он.

Напомним, Иран заблокировал Ормузский пролив после того, как США и Иран нанесли по нему удары. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива.

Из-за блокады Ормузского пролива цены на нефть в мире взлетели.