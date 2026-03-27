США готовят «небывалый уровень безопасности» для танкеров в Ормузском проливе

Александр Панько
27.03.26 16:51
США планируют вскоре запустить программу страхования судов в Ормузском проливе. Речь о военном сопровождении танкеров с нефтью. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.

Бессент на заседании кабинета министров, в котором принимал участие президент Дональд Трамп, рассказал, что власти США приняли меры, чтобы нефть, застрявшая в море, стала доступной для мирового рынка.

«Ваши (Бессент обратился к Трампу) решительные действия, такие как программа морского страхования Международной корпорации развития, совместно с Центральным командованием, вскоре обеспечат перевозчикам в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели», — добавил он.

По словам министра, движение танкеров в регионе Персидского залива начинает восстанавливаться и будет только расти.

«Сегодня мы начинаем видеть все больше движения в Персидский залив и обратно — больше, чем вчера, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет увеличиваться с каждым днем даже до того, как мы полностью обеспечим безопасность пролива», — добавил он.

Бессент также заверил, что экономика США «лучше подготовлена к энергетическим сбоям», поскольку в стране стимулируют внутреннюю добычу нефти и газа.

«Многие недооценивают готовность американцев пережить краткосрочную волатильность ради 50 лет безопасности, которые нас ждут», — считает он.

Напомним, Иран заблокировал Ормузский пролив после того, как США и Иран нанесли по нему удары. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива.

Из-за блокады Ормузского пролива цены на нефть в мире взлетели.

Тэги: США, Ормузский пролив, безопасность

Статьи

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
27.03.26 16:33

Стубб заговорил о расколе в НАТО

27.03.26 16:16

Диетолог поведала, чем можно запивать еду

27.03.26 15:58

Британцы узнали о собаках кое-что любопытное

27.03.26 15:47

Иран мобилизовал более миллиона человек, — СМИ

27.03.26 15:13

К Михаилу Поплавскому нагрянули с обысками

27.03.26 15:10

Правительство дало на планы устойчивости регионов 9,2 миллиарда гривен

27.03.26 14:28

Американцы заявили, что от вина все же есть польза

27.03.26 14:22

Ученые рассказали об уникальной пользе листьев оливы

27.03.26 13:52

Медведев рассказал о контрактниках и мобилизации в России

27.03.26 13:27

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

27.03.26 13:06

Сибига переговорил с Рубио – известны подробности

27.03.26 10:03

В «Дії» рассказали, будут ли рассылать повестки украинцам

27.03.26 09:29

Буданов анонсировал большой обмен пленными

27.03.26 08:48

Сборная Украины по футболу не поедет на Чемпионат мира

26.03.26 14:28

В ВСУ сделали заявление о механизме демобилизации

26.03.26 13:14

В ЕС рассказали о перспективах кредита для Украины

26.03.26 10:56

Зеленский раскрыл жесткое условие от США по гарантиям безопасности

26.03.26 10:55

Озвучена заявку сборной Украины на сегодняшний матч против Швеции

26.03.26 09:17

Сегодня вся Украина будет со светом

24.03.26 13:55

Кремль готовит россиян к провалу весеннего наступления, — ISW

24.03.26 15:03

МАГАТЭ сообщило тревожную новость с Запорожской АЭС

23.03.26 14:21

Теракт в Буче – стали известны подробности

24.03.26 14:01

Зеленский предупредил об агрессивных планах России

23.03.26 16:14

Австралийцы предупредили об опасности переизбытка витамина С

23.03.26 15:46

Myrciaria cauliflora: ученые рассказали об удивительных свойствах таинственной бразильской ягоды

23.03.26 15:08

Американцы поведали о небывалой пользе чернослива

23.03.26 11:02

Маск запустил проект Terafab – что это такое

23.03.26 10:11

В Буче прогремели взрывы – ранены полицейские

24.03.26 16:33

Китайцы обнаружили неожиданный способ похудеть

Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Новости блогосферы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

