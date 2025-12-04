YouTube запустил интересную функцию Recap

Видеоплатформа YouTube запускает новую функцию Recap. Это такие себе итоги года.

В компании пояснили, что сперва Recap будет доступен для пользователей в Северной Америке, а в течение недели данную функцию запустят и в других регионах.

Говорится, что разыскать ее можно на главной странице или во вкладке «Вы». Она будет доступна как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Информируется: «Итоги YouTube уникальным образом выделяют интересы, детальные исследования и моменты на основе истории просмотров. Вы получите набор из двенадцати различных карточек, которые покажут ваши самые популярные каналы, интересы и даже эволюцию ваших привычек просмотра и даже тип личности по любимым видео».

Добавляется при этом, что пользователи, которые в этом году слушали много музыки на платформе, также смогут увидеть подборку своих самых любимых исполнителей и треков в Итогах года.

Ранее в Instagram появилось новое приложение Edits.