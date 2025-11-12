Нидерландцы дали важный совет любителям бега

Эксперты из Технического университета Эйндховена в Нидерландах заявили, что дефицит сна опасен для здоровья тех, кто занимается бегом. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что недостаток сна вдвое увеличивает вероятность травмы.

В проведенном опросе приняли участие 425 любителей бега.

Специалисты оценили длительность и качество сна участников, а также частоту ночных пробуждений.

Оказалось, что те, кто спал меньше и хуже, травмировались почти вдвое чаще по сравнению с участниками со стабильным и качественным сном. Наиболее уязвимыми были те, кто регулярно сталкивается с проблемами засыпания или часто просыпается ночью.

Указывается: «Бегуны много внимания уделяют дистанции, питанию и восстановлению, но сон часто оказывается в конце списка приоритетов».

Информируется, что во сне организм восстанавливает ткани, регулирует гормональный фон и поддерживает концентрацию внимания. Недосып нарушает эти процессы, снижая способность тела адаптироваться к нагрузкам.

Акцентируется внимание на том, что сон должен рассматриваться не просто как элемент отдыха, а как важный инструмент профилактики травм.

Так, для любителей спорта и профессионалов рекомендуется спать не менее семи-девяти часов в сутки, а также соблюдать режим, избегать кофеина и ярких экранов перед сном и создавать прохладную, тихую обстановку в спальне.

Резюмируется: «Сон – это не просто способ восстановиться, это предиктор спортивных травм. Чем лучше вы спите, тем безопаснее ваши тренировки».

