Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе

В декабре 2025 года ЕС увеличит максимальный объем экспорта электроэнергии в Украину с 2100 до 2300 МВТ в месяц, заявил на пресс-конференции председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВТ», — отметил глава компании.

По его словам, это решение «позволит нам гарантировать то, что от европейских коллег мы сможем получить в любой момент необходимую помощь».

В то же время, глава диспетчера энергосистемы добавил, что Украина не сможет полностью использовать этот ресурс из-за сетевых ограничений, вызванных российскими обстрелами. Проще говоря, в западных областях не нужно столько импорта, а возможности по передаче его на остальные территории Украины ограничены.

Говоря о последнем массированном ударе по украинской энергетике, Виталий Зайченко отметил, что ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных объектов, и прогнозирует уменьшение объема ограничений для потребителей.

«В ближайшее время, по нашему мнению, ситуация должна улучшиться», — отметил глава «Укрэнерго», добавив, впрочем, что это станет возможным при отсутствии новых обстрелов энергообъектов.

Напомним, в Украине сегодня усилили отключения света.