Ученые назвали самый дешевый вид энергии

Эксперты из университета Суррея в Великобритании назвали самый дешевый вид энергии. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что солнечная энергия стала настолько доступной, что в самых солнечных странах производство одного киловатт-часа обходится всего лишь в 0,02 фунта стерлингов.

Указывается, что это дешевле, чем при генерации из угля, газа или ветра.

Ученые поведали: «Даже в Великобритании, которая находится на 50-й параллели, солнечная энергия уже является самым дешевым вариантом для крупномасштабного производства электричества».

Добавляется: «В мире общий объем установленных солнечных мощностей превысил 1,5 тераватта, что вдвое больше, чем в 2020-м году. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством сотни миллионов домов».

При этом сообщается, что стоимость литий-ионных аккумуляторов с 2010-го года снизилась на 89%, что сделало системы «солнечная энергия плюс накопители» столь же экономически выгодными, как и газовые электростанции.

Отмечается, что подобные гибридные комплексы уже широко распространены и позволяют накапливать энергию днем и использовать ее ночью, превращая солнечную генерацию в стабильный и управляемый источник энергии.

Впрочем, невзирая на быстрое развитие технологий, британцы предупреждают о новых вызовах. Например, это перегрузка энергосетей при избытке выработки. В некоторых регионах, например в Калифорнии и Китае, избыточное производство приводит к вынужденным потерям энергии из-за ограниченной пропускной способности сетей.

Резюмируется: «Интеграция растущих объемов солнечной энергии в энергосистемы – это одна из самых серьезных задач ближайших лет. Нам нужны умные сети, прогнозирование на базе искусственного интеллекта и более сильные межрегиональные связи, чтобы сохранять стабильность энергоснабжения».

