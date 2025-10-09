Ласло Краснахоркаи: вручена Нобелевская премия по литературе

В четверг, 9 октября, состоялось вручение Нобелевской премии по литературе. Ее присудили 71-летнему венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.

Нобелевский комитет сообщил: «Премия вручается венгерскому автору Ласло Краснахоркаи за его захватывающие и визионерские произведения, которые, посреди апокалиптического ужаса, подтверждают силу искусства».

Добавляется: «Он великий эпический писатель центральноевропейской традиции, протянувшейся через Франца Кафку к Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и чрезмерным гротеском. Но его смычок устроен сложнее, и писатель обращается и на Восток, чтобы перенять более созерцательный, изящно выверенный лад».

