В Черкассах мужчина умер во время прохождения медкомиссии в ТЦК

Трагедия произошла в Черкассах в минувший понедельник, 6 октября. В областном ТЦК во время прохождения медкомиссии умер военнообязанный.

Данную информацию публикует сам ТЦК.

Уточняется, что мужчина был доставлен в ТЦК накануне, 5 октября, для составления административных материалов за нарушение правил воинского учета.

Говорится: «6 октября в составе команды он был направлен для представления военнообязанных на рассмотрение в рекрутинговую группу рекрутингового центра. Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК при многопрофильной больнице интенсивного лечения, у военнообязанного случился приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой».

Добавляется: «Увидев это, военнослужащие подбежали к военнообязанному с целью оказания первой медицинской помощи и вызвали врачей вышеупомянутого медицинского учреждения. По прибытию медиков, пострадавший сразу был госпитализирован, но от полученной травмы скончался».

Как стало известно, по факту смерти человека следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Резюмируется: «В свою очередь в соответствии с приказом начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки назначено и проводится служебное расследование. Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю».

