Microsoft якобы хочет зарегистрировать товарный знак в России

Корпорация американского миллиардера Билла Гейтса Microsoft якобы желает зарегистрировать товарный знак в России. Об этом со ссылкой на базу Роспатента информируют местные СМИ.

Уверяется, что, согласно документам, заявка была подана в ведомство в начале октября.

Добавляется, что в качестве заявителя указана американская Microsoft Corporation, которая хочет зарегистрировать в России товарный знак Microsoft 365 для предоставления услуг, связанных с компьютерным программным обеспечением.

Стоит напомнить, что в начале весны 2022-го года корпорация объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в стране, из-за начала войны в Украине.

В то же время в Microsoft говорили, что продолжат выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

Ранее в Красном море оборвались кабеля Microsoft.