ЕС стал ближе к отказу от российской нефти и газа

ЕС становится все ближе к тому, чтобы отказаться от нефти и газа из России. Как передает со ссылкой на дипломатов Reuters, послы стран-членов уже согласовали направление законопроекта о том, чтобы сделать это к 2028-му году, на одобрение министрам на встрече 20 октября.

Сказано: «План ЕС по ускорению отказа от российской энергетики преодолел первое препятствие. На закрытой встрече в среду послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября».

Ранее мы писали, что экономику России ждет трехлетний застой.