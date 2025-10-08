В России сделали новое заявление о войне в Украине после встречи Трампа и Путина

В России заявили об «исчерпании импульса» урегулирования войны в Украине после встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщают российские СМИ.

«Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, исчерпался», — заявил Рябков.

В российском МИДе в традиционной манере обвинили во всем «сторонников войны, особенно среди европейцев».

Напомним, Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине.