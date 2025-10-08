Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Во Франции рухнуло производство вина

Во Франции рухнуло производство вина

Агата Кловская
07.10.25 17:28
233
Во Франции рухнуло производство вина

Во Франции продолжает снижаться производство вина. Об этом сообщают статистическое агентство министерства сельского хозяйства страны и Международная организация виноградарства и виноделия.

Ожидается, что в нынешнем году показатель составит 36 миллионов гектолитров, и это будет минимумом с 1995-го года.

Информируется: «По оценкам, установленным на 1 октября, производство французского вина в этом году было пересмотрено в сторону понижения. Такой объем, близкий к и без того низкому показателю 2024-го года, будет существенно ниже среднего производства за последние пять лет – минус 16%».

Что же случилось?

Эксперты рассказали, что основная причина кризиса – непогода и вызванные ею пожары.

Увы, в августе многие регионы Франции столкнулись с сильной засухой, которая привела к снижению урожайности, ускорила созревание винограда и одновременно затормозила его рост. В итоге ягоды стали мельче и содержали меньше сока.

Добавляется также, что из-за этой экстремальной жары на юге страны произошел крупный пожар, который уничтожил существенную часть виноградников.

Следует отметить, что это уже второе снижение прогноза на текущий год. Сперва в ведомстве ожидали восстановление производства до 40 миллионов гектолитров, а потом понизили до 37,4 миллиона гектолитров.

Прогнозируется, что производство в этом году снизится по сравнению с прошлым годом на 1%.

Ранее ученые рассказали о смертельной опасности белого вина.

Тэги: мир, Франция, вино

Комментарии

Статьи

06.10.25 18:07

Дмитрий Разумков, Алексей Гончаренко и Анна Скороход природные союзники

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.10.25 18:31

Быстрый займ на карту без звонков и справок с моментальным зачислением онлайн

07.10.25 16:44

Российские дроны теперь отправляют координаты украинской ПВО прямиком в Москву, — Bild

07.10.25 16:19

Airbus A320: определен самый популярный самолет в истории

07.10.25 16:17

Синоптики предупредили, что Одесскую область снова может затопить

07.10.25 16:04

Стало известно, будет ли Словакия поставлять оружие Украине

07.10.25 15:59

В Катаре рассказали, когда завершится война в Секторе Газа

07.10.25 15:34

Китай вступил в гибридную войну России против Европы, — Bloomberg

07.10.25 15:07

Тунберг дерзко ответила Трампу

07.10.25 15:01

Названы страны, в которые совершит свои первые зарубежные визиты Папа Римский Лев XIV

07.10.25 14:39

В Кремле резко отреагировали на ожидаемые поставки Tomahawk в Украину

07.10.25 11:21

Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, — ISW

06.10.25 16:41

Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии

06.10.25 12:51

Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

06.10.25 09:39

В «Укрэнерго» опровергли слухи об отключениях по всей Украине

03.10.25 14:33

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

03.10.25 12:24

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

01.10.25 16:24

Норвежцы рассказали, чем опасно курение в подростковом возрасте

03.10.25 04:46

Австралийцы опровергли популярный миф о спорте

03.10.25 16:25

Искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному

02.10.25 15:45

Шведы рассказали, чем угрожают проблемы со сном

03.10.25 14:33

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

01.10.25 10:07

Жуткие подробности наводнения в Одессе: погибла целая семья

03.10.25 15:08

Жертвами российского налета в Харьковской области стали тысячи свиней

03.10.25 16:07

Оценены риски ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

03.10.25 13:41

Cha 1107-7626: астрономы поведали об очень странной блуждающей планете

03.10.25 06:40

Обнаружена неожиданная польза кетогенной диеты

Фото и Видео
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди