Во Франции рухнуло производство вина

Во Франции продолжает снижаться производство вина. Об этом сообщают статистическое агентство министерства сельского хозяйства страны и Международная организация виноградарства и виноделия.

Ожидается, что в нынешнем году показатель составит 36 миллионов гектолитров, и это будет минимумом с 1995-го года.

Информируется: «По оценкам, установленным на 1 октября, производство французского вина в этом году было пересмотрено в сторону понижения. Такой объем, близкий к и без того низкому показателю 2024-го года, будет существенно ниже среднего производства за последние пять лет – минус 16%».

Что же случилось?

Эксперты рассказали, что основная причина кризиса – непогода и вызванные ею пожары.

Увы, в августе многие регионы Франции столкнулись с сильной засухой, которая привела к снижению урожайности, ускорила созревание винограда и одновременно затормозила его рост. В итоге ягоды стали мельче и содержали меньше сока.

Добавляется также, что из-за этой экстремальной жары на юге страны произошел крупный пожар, который уничтожил существенную часть виноградников.

Следует отметить, что это уже второе снижение прогноза на текущий год. Сперва в ведомстве ожидали восстановление производства до 40 миллионов гектолитров, а потом понизили до 37,4 миллиона гектолитров.

Прогнозируется, что производство в этом году снизится по сравнению с прошлым годом на 1%.

Ранее ученые рассказали о смертельной опасности белого вина.