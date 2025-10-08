Синоптики предупредили, что Одесскую область снова может затопить

Синоптики бьют тревогу. Как информирует Гидрометцентр, в ближайшие дни, 8-9 октября, в Одесской области прогнозируются значительные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с этим был объявлен I (желтый) уровень опасности.

Прогнозируется, что завтра утром и днем на юге Одесской области пройдут сильные дожди, объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

Акцентируется внимание на том, что такие погодные условия способны привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Как известно, ранее, 1 октября, сильнейший ливень тут привел к гибели десяти человек, среди которых был один ребенок. Также было подтоплено около девяти десятков домов.

Ранее в ГСЧС прокомментировали затопление Одессы.