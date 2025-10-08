Российские дроны теперь отправляют координаты украинской ПВО прямиком в Москву, — Bild

Россия изменила технологии и тактику ударов по Украине, чтобы вызвать перегрузку украинской системы обороны и сделать свои атаки еще разрушительнее. Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Он отмечает, что теперь часть иранских дронов Shahed оснащена камерами и передатчиками, которые в реальном времени отправляют координаты украинских систем ПВО в Москву.

«После этого российские военные наносят по ним удары ракетами и баллистическими снарядами, выводя из строя оборону целых регионов», — добавляет Рёпке.

Кроме того, россияне изменили схему атак. Вместо того, чтобы запускать дроны массово, их отправляют небольшими группами каждые полчаса, что позволяет вызывать перегрузку украинской противовоздушной обороны.

Как отметил один из украинских офицеров, «такой тактикой они истощают ПВО и разрушают целые города и поселки у границы с Россией».

Напомним, атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО.