ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путь Украины в ЕС сталкивается с неожидванными преградами, — Reuters

Путь Украины в ЕС сталкивается с неожидванными преградами, — Reuters

Агата Кловская
06.10.25 15:32
186
Путь Украины в ЕС сталкивается с неожидванными преградами, — Reuters

Старшие представители Европейского Союза, посетившие Украину, передали Киеву строгое послание: стране предстоит проделать ещё большую работу, чтобы обеспечить членство в ЕС, одновременно работая над преодолением позиции Венгрии, которая блокирует вступление Украины.

Для того чтобы стать членом ЕС, Украине нужна поддержка всех 27 стран, однако Будапешт препятствует переходу к следующему этапу переговоров о присоединении, ссылаясь на различные проблемы, включая языковые права этнических венгров, пишет Reuters.

Позиция Венгрии вызвала недовольство других стран ЕС. Поэтому комиссар по расширению ЕС Марта Кос провела в Украине ряд встреч на высоком уровне, включая встречи с венгерским меньшинством на западе страны, чтобы снизить напряжённость, пишет СМИ.

Журналисты также отмечают, что европейские чиновники дали понять, что если Украина продолжит реформы и будет полностью соблюдать нормы верховенства закона, они найдут способ обойти противодействие венгерского премьер-министра Виктора Орбана и обеспечат прогресс Украины на пути к членству.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, чья страна до конца декабря председательствует в ЕС, заявила, что Украина и ЕС могут продолжать работу над реформами, чтобы подготовить Киев к членству. «Я не позволю одной стране, и уж точно не Виктору Орбану, принимать решения за всё европейское будущее», — сказала она.

На прошлой неделе европейские чиновники подчеркнули, что соблюдение верховенства закона является необходимым условием для членства.

Это послание было частично ответом на шаги 22 июля, когда был усилен контроль Генерального прокурора, назначаемого политически, над НАБУ и САП. Редкие протесты в условиях войны заставили руководство Украины быстро изменить курс, но этот эпизод привлёк внимание ближайших партнёров Киева, говорится в материале

«То, что произошло 22 июля, больше не должно повториться», — сказала Кос в интервью, предупреждая о риске утраты доверия стран-членов ЕС и отмечая, что всё должно быть исправлено «до конца».

Европейские чиновники считают, что Украина в конечном счёте будет соблюдать стандарты, и в украинском обществе существует сильная приверженность продолжать реформы. «Единственная забота — как и сколько времени это займёт, а не будет ли это сделано», — подчеркнула Кос.

Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что страна «продолжит внедрять реформы в соответствии с международными обязательствами».

Некоторые европейские чиновники высказывали идею открыть «кластеры» (этапы переговоров) без единогласного решения всех стран ЕС, обходя возражения Венгрии.

Однако изменение правил требует поддержки всех 27 государств, и чиновники считают, что продолжение технической работы с Украиной без формального открытия кластеров остаётся более вероятным вариантом на ближайшее время.

Качка отметил, что Украина подходит к этому прагматично и будет продолжать реформы, чтобы быстро перейти к следующему этапу, как только это станет возможным.

Однако также сообщается, что в долгосрочной перспективе стремление Украины к ЕС может столкнуться с препятствиями в других странах блока.

Опрос Eurobarometer, опубликованный в сентябре, показал, что 52% граждан ЕС поддерживают вступление Украины, если она выполнит все условия членства, а 41% против. При этом 91% шведов поддерживают присоединение Украины после выполнения всех условий, но только 48% французов и 28% чехов высказались «За».

Напомним, ЕК сделала заявление о вступлении Украины в ЕС.

