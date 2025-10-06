Рубио рассказал, что ждет Сектор Газа

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал заявление по поводу будущего Сектора Газа. Рассказал, кто будет им управлять.

Чиновник отметил: «Все согласны, включая Израиль, что в конце концов в какой-то момент развития процесса Сектором Газа будут управлять палестинские технократы».

Добавляется: «Не ХАМАС, не террористы. При помощи и руководстве международного консорциума вроде «Совета мира».

Подчеркивается также, что решение вопроса с управлением анклавом потребует какого-то времени.

Как известно, ранее создать и возглавить «Совет мира» предложил президент США Дональд Трамп.

Ранее Израиль дал жителям Газы последний шанс покинуть город.