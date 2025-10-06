Немцы узнали о нашем мозге кое-что неожиданное

Эксперты из Вюрцбургского университета в Германии узнали о мозге человека нечто неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время движения он автоматически усиливает восприятие звуков, приходящих с определенных направлений, словно поворачивает внимание, подобно тому, как животные двигают ушами.

В опыте использовалась мобильная электроэнцефалография (ЭЭГ), которая дала возможность измерить активность мозга в движении.

Указывается, что подопытные, оснащенные беспроводными ЭЭГ и датчиками движения, проходили маршрут в форме восьмерки, слушая звук через наушники.

В итоге оказалось, что во время ходьбы мозг усиливал обработку аудиосигналов, особенно когда человек поворачивал – внимание переключалось в сторону нового направления.

Говорится: «Люди утратили способность шевелить ушами около 25 миллионов лет назад, но наш мозг умеет компенсировать это. Подобный внутренний поворот уха может быть эволюционным механизмом безопасности, ускоряющим реакцию в меняющейся среде».

Добавляется, что проведенный эксперимент также подтверждает, что движение влияет не только на тело, но и на работу мозга.

Ожидается, что такие данные могут лечь в основу новых навигационных систем для людей с нарушениями зрения и более умных слуховых аппаратов, способных адаптироваться к направлению движения.

Резюмируется: «Полученные результаты помогают объяснить, почему прогулки на улице полезнее для мозга, чем тренажеры: движения меняют восприятие, и мозг работает» по-другому».

