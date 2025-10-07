Итальянцы выявили еще одно опасное последствие загрязнения воздуха

Эксперты из университета Милано-Бикокка в Италии обнаружили еще одно опасное последствие загрязнения воздуха. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это усугубляет течение обструктивного апноэ сна, то есть состояния, при котором у человека во сне периодически останавливается дыхание.

В опыте приняли участие более 19 тысяч пациентов из 25 городов в 14 странах Европы, сведения которых сопоставили с уровнем концентрации взвешенных частиц PM10 в воздухе, которые образуются при работе транспорта и промышленности.

Оказалось, что при увеличении концентрации PM10 всего на одну единицу число остановок или снижения дыхания во сне (апноэ и гипопноэ) возрастает в среднем на 0,41 эпизода в час.

Сказано: «Эффект способен показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания».

Добавляется, что самая большая зависимость между загрязнением воздуха и выраженностью симптомов апноэ была зафиксирована в Париже, Лиссабоне и Афинах. В других городах связь оказалась слабее или вовсе отсутствовала.

Отмечается, что такие результаты имеют важное значение для практической медицины.

Информируется: «При лечении апноэ сна необходимо учитывать не только возраст, вес или образ жизни пациента, но и факторы окружающей среды. Борьба с загрязнением воздуха – это не только вклад в экологию, но и улучшение здоровья и качества сна».

