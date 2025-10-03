Искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному

Эксперты из университета Бен-Гуриона в Израиле сделали кое-что необычное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была разработана модель машинного обучения, которая с умеренно высокой точностью предсказывает чувства романтического притяжения в условиях, имитирующих работу приложения для знакомств.

В опыте приняли участие 61 студент в возрасте от 23 до 32 лет.

Сообщается, что во время просмотра фотографий потенциальных партнеров их мозговая активность фиксировалась с помощью электроэнцефалографии.

Подопытные отмечали, кто им нравится, а потом получали обратную связь – якобы оценку со стороны понравившихся им людей (на самом деле она была сымитирована). Это дало возможность воспроизвести ключевой механизм приложений для знакомств: притяжение и возможный отказ.

Поясняется, что алгоритмы машинного обучения анализировали электрические ответы мозга – так называемые вызванные потенциалы. Модели предсказывали реакцию участников на привлечение с точностью 71,3%, а на отвержение – с точностью 81,3%.

Акцентируется внимание, что разборчивых участников, которые отмечали привлекательными меньше людей, алгоритмы справлялись лучше, что, по мнению авторов, связано с более выраженными и характерными нейронными сигналами.

Резюмируется: «Анализируя ЭЭГ-сигналы, мы можем предсказать действия пользователя в приложениях для знакомств – например, решит ли он свайпнуть вправо или влево. Это дает понимание эмоций: находят ли они кого-то привлекательным или переживают негативные чувства, связанные с отказом».

