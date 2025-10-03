Оценены риски ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук оценила нынешнюю ситуацию на Запорожской АЭС. Чиновник сделала заявление в эфире национального телемарафона.

По ее словам, объект работает в режиме питания от резервных дизель-генераторов еще с 23 сентября, что непосредственно создает риски, поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такую длительную работу.

Указывается также: «Важно подчеркнуть, что генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. Кроме того, у нас есть информация, что в последние дни россияне уже даже ремонтировали один из генераторов, который вышел из строя».

Увы, но, как сообщается, наша страна не имеет достоверных данных относительно гарантированной продолжительности работы генераторов и надежности при такой нагрузке.

Кроме этого, акцентируется внимание, что отдельно ситуацию осложняет постепенная деградация оборудования и невозможность проведения плановых ремонтов и регламентных работ, что существенно повышает риск отказа генераторов, что может привести к остановке системы охлаждения ядерного топлива и отключению критически важных систем безопасности.

Резюмируется, что Украина призвала МАГАТЭ и партнеров принять все возможные меры для обеспечения немедленного проведения восстановительных работ на резервной линии питания.

Ранее на Запорожской АЭС произошел уже десятый блэкаут.