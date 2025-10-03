Президент Сербии заявил, что страны НАТО готовятся к войне

Президент Сербии Александр Вучич сделал резонансное заявление. Оно прозвучало саммите Европейского политического сообщества в датском Копенгагене.
Политик сказал: «Когда поднимаете на 5% ВВП на оборонные расходы – это огромные деньги, это значит, что все готовятся к войне».
Он подчеркнул: «Мы бы хотели избежать войны».
Также, по его словам, вопросу войны в Украине уделялось больше всего времени на саммите.
Кроме этого в кулуарах обсуждали израильско-палестинский конфликт.
Ранее G7 решила значительно усилить санкции против РФ.