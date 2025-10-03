Все разделы

Обнаружена неожиданная польза кетогенной диеты

Обнаружена неожиданная польза кетогенной диеты

Агата Кловская
03.10.25 06:40
Обнаружена неожиданная польза кетогенной диеты

Эксперты из университета Огайо в США выявили неожиданную пользу кетогенной диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое питание в течение десяти-двенадцати недель способно существенно уменьшить проявления депрессии.

В опыте принимали участие 24 студента с диагностированным депрессивным расстройством, из них 16 полностью завершили программу.

Говорится, что все они продолжали получать стандартное лечение (консультации или медикаменты), а дополнительно придерживались тщательно разработанной низкоуглеводной диеты (менее 50 граммов углеводов в день, умеренное количество белка и упор на полезные жиры, такие как оливковое масло, орехи и рыба).

Выяснилось в итоге, что по самооценкам и клиническим шкалам выраженность депрессии снизилась примерно на 70%. К концу эксперимента у подопытных не осталось признаков умеренной или тяжелой депрессии.

Добавляется, что большинство студентов потеряли в среднем пять килограммов веса, улучшились показатели когнитивных тестов, а уровень белка BDNF, важного для здоровья нейронов, вырос на 32%.

Подчеркивается, что такой эффект не объясняется лишь снижением веса или повышением уровня кетонов в крови: положительное влияние диеты на настроение может быть связано с более сложными метаболическими процессами, включая снижение воспаления и улучшение энергетического обмена.

Резюмируется: «Мы видим здесь реальный потенциал помочь большему числу людей, чем это возможно с помощью традиционных подходов».

