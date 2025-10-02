Шведы рассказали, чем угрожают проблемы со сном

Эксперты из Каролинского института в Швеции рассказали, чем угрожают проблемы со сном. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей с нарушениями сна мозг выглядит старше хронологического возраста.

В проведенном исследовании приняли участие 27,5 тысячи человек среднего и пожилого возраста из UK Biobank, которым проводили МРТ головного мозга.

Указывается, что при помощи машинного обучения специалисты оценили биологический возраст мозга, сопоставив его с фактическим.

Поясняется, что качество сна рассчитывалось по пяти параметрам: хронотип (совы или жаворонки), продолжительность сна, бессонница, храп и дневная сонливость.

Говорится, что у людей с низкими показателями мозг в среднем выглядел на один год старше их реального возраста. При этом каждая единица снижения индекса сна соответствовала ускорению старения мозга примерно на полгода.

Была обнаружена связь между плохим сном и хроническим слабовыраженным воспалением: этот фактор объясняет около 10% ускоренного старения мозга.

Отмечается, что к механизму могут быть причастны и другие процессы – от нарушения системы очистки мозга, активной во время сна, до влияния сна на сердечнососудистое здоровье.

Резюмируется: «Так как сон можно улучшить, это открывает возможность замедлить старение мозга и, возможно, снизить риск когнитивных нарушений».

Ранее американцы поведали, как сделать сны ярче.