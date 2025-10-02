Туск назвал преимущество России перед ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал неожиданное заявление по поводу России. Оно прозвучало на неформальной встрече лидеров стран ЕС в датском Копенгагене.

Политик сказал: «Преимуществом на стороне России является ментальность. Мы намного больше, чем они. Наше население составляет почти 500 миллионов. Мы намного богаче. Но преимущество России находится здесь – в голове».

Поляк добавил: «Это значит, что они готовы к борьбе, они готовы чем-то пожертвовать».

Ранее Туск сделал резкое заявление по поводу войны в Украине.