В Украине стало больше «городов-героев»

В среду, 1 октября, в День защитников и защитниц президент Владимир Зеленский присвоил ряду украинских городов статус «города-героя». Среди них Павлоград, Никополь, Краматорск, Славянск и другие громады, которые больше всего присоединились к защите государства и спасли тысячи жизней. Об этом заявил президент.

«Сегодня, в День защитников, на Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, в устойчивости», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, он отметил новые города как города-герои.

«Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства — в полном смысле этих слов», — подчеркнул он.

Кто попал в список:

— Днепровская область: Павлоград, Никополь, Марганец;

— Донецкая область: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск;

— Запорожская область: Гуляйполе, Орехов;

— Николаевская область: Вознесенск, Баштанка;

— Сумская область: Сумы, Тростянец;

— Харьковская область: Купянск;

— Хмельницкая область: Староконстантинов.

«Я горжусь вами! Честь — представлять такой народ, такие города, общины, таких храбрых людей. Слава Украине!», — добавил президент.

Напомним, по словам Зеленского, ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся.