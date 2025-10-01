Все разделы

Ученые создали «суперклей» для костей, который заживляет переломы за считанные минуты

Ученые создали «суперклей» для костей, который заживляет переломы за считанные минуты

Агата Кловская
01.10.25 16:47
188
Ученые создали «суперклей» для костей, который заживляет переломы за считанные минуты

Китайские исследователи заявили о создании революционного средства для заживления переломов. Речь идет об особом «суперклее», который способен сращивать поломанные кости за считанные минуты, тогда как обычно процесс восстановления занимает месяцы.

Идея разработки принадлежит исследователям из Чжэцзянского университета в Ханчжоук. Клей, который получил название Bone-02, уже успешно испытали в более чем 150 клинических случаях, пишет The New York Post.

Исследователи нашли вдохновение в обычной устрице. Этот морской моллюск способен прикрепляться к поверхностям под водой благодаря биоклею, формирующему прочные и устойчивые к давлению и эрозии соединения в соленой и постоянно движущейся воде. Эти клеевые выделения и легли в основу революционного «лекарства» от переломов.

Одним из примеров применения Bone-02 стал случай с пациентом, который сломал запястье. Врачи сделали разрез около 3 см и ввели в поврежденное место порцию «суперклея». Как утверждают авторы разработки, кость срослась буквально за три минуты. Для сравнения, традиционная операция потребовала бы установки металлической пластины и винтов, а через год пациенту пришлось бы переносить дополнительное хирургическое вмешательство для их удаления.

Еще одной революционной особенностью Bone-02 разработчики называют его способность естественным образом рассасываться в организме. Это исключает необходимость повторных операций и снижает риск инфекций.

Bone-02 уже запатентован не только в Китае, но и за его пределами. Однако исследователи отмечают, что перед массовым внедрением нового средства в медицинскую практику требуется проведение дополнительных клинических испытаний.

Напомним, ученые пояснили, почему не стоит отказываться от мяса.

Тэги: ученые, перелом, клей

fraza.com
