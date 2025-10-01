Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал сделать Крым «нежизнеспособным»

Бывший министр иностранных дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что временно оккупированный Крым нужно сделать «нежизнеспособным».

Как сообщает The Guardian, такое заявление экс-чиновник сделал на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, это нужно сделать, чтобы поразить эго российского диктатора Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, что Украина и ее союзники могут сделать для ускорения завершения войны, Уоллес сказал: «Я думаю, что мы должны помнить о том, что мотивирует Путина. Путин влюблен в идею доминирования над Украиной, захват Украины, „Крым — это Россия“... Если прочитать его речи 2014 года, он сравнивает Крым со Святой Горой».

В этой связи, по его словам, мир должен «помочь Украине получить возможности дальнего боя, чтобы сделать Крым нежизнеспособным».

«Мы должны задушить Крым. И я думаю, что если Путин осознает, что ему есть что терять, что Крым не пригоден для проживания и не может функционировать... Нам нужны „Таурусы“ из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост, потому что это памятник эго Путина. И я думаю, что если мы это сделаем, Путин вдруг осознает, что ему есть что терять», — констатировал Бен Уоллес.

Напомним, в Крыму возникли серьезные проблемы с вoдой. Также там ограничили продажу топлива «в одни руки».