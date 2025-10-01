Норвежцы рассказали, чем опасно курение в подростковом возрасте

Эксперты из университета Бергена в Норвегии поведали, чем опасно курение в подростковом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что оно способно влиять на скорость старения будущих детей курильщика.

Оказалось, что у людей, чьи отцы начали курить в 15 лет и раньше, признаки биологического старения выражены сильнее, чем у их сверстников.

Добавляется, что в среднем такие участники исследования выглядели «старше» своего паспортного возраста на девять-двенадцать месяцев.

Поясняется, что для оценки ученые использовали эпигенетические часы, то есть молекулярные маркеры, отражающие изменения в ДНК, связанные со старением и повышенным риском болезней вроде рака, артрита и деменции.

Говорится: «Мальчики, начинающие курить в пубертате, могут неосознанно наносить вред своим будущим детям. Мы считаем, что табак в этот период способен изменять эпигенетический материал сперматозоидов, и эти изменения передаются следующему поколению».

Норвежцы акцентируют внимание на необходимости более строгих мер по предотвращению подросткового курения и никотиновой зависимости.

Резюмируется: «Вред от курения может передаваться через поколения. И хотя среди подростков доля курильщиков снижается, все чаще они используют вейпы, последствия которых пока до конца не изучены».

