ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

Агата Кловская
30.09.25 19:00
258
Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

Президент США Дональд Трамп снова высказался по поводу войны в Украине. Он сделал ряд громких заявлений на военной базе морской пехоты в Куантико (Вирджиния).

Американский лидер сказал: «Знаете, никогда не знаешь, что случится с войной. Самый простой для урегулирования – это Владимир Путин. Я сказал, во-первых, что эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но я очень хорошо знал его и думал, что это будет легко, потому что я так хорошо его знаю. Что ж, эта война оказалась самой сложной из всех».

Подчеркивается: «Мы должны урегулировать это с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы».

Политик добавил: «Но я думаю, мы все же сможем урегулировать этот конфликт. Хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь».

Говоря об оружии для нашей страны, глава государства отметил: «Мы продаем наше военное снаряжение НАТО. НАТО платит нам за него и передает Украине или кому-то еще, но могут оставить его себе. Но мы в этом не участвуем. Они покупают, они покупают оборудование по полной цене, по справедливой цене».

Также Дональд Трамп сообщил, что отправил подводные лодки к берегам России: «Я перебросил одну или две подводные лодки, просто из предосторожности. Такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. Надеюсь, что применение этого оружия не понадобится».

Ранее мы писали, что ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов.

