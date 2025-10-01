Швейцария может изменить законодательство ради поставок оружия Украине

Заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер сделал важное заявление. По его словам, парламент страны может пересмотреть ограничения, не позволяющие поставлять вооружения государствам, находящимся в войне.

Это, в первую очередь, касается Украины.

Было сказано: «У нас есть ограничения в плане швейцарского законодательства в сфере военного оборудования. Мы не можем осуществлять прямые поставки вооружения странам, находящимся в войне. И в нынешних условиях понятно, что это препятствие для нашей военной промышленности».

Указывается также на то, что сейчас в парламенте идут дебаты по поводу этого законодательства.

Говорится: «Большинство парламентариев признали эти ограничения и указали на невыгодность условий, в которые мы сами себя ставим. Я сохраняю оптимизм в отношении того, что наш парламент сможет исправить это и пересмотреть законодательство в том плане, что мы смогли бы избавиться от ряда этих ограничений».

Добавляется: «Нейтралитет не означает безразличие или неучастие. Швейцария с самого начала конфликта поддерживала Украину дипломатическим, финансовым и гуманитарным путем».

Ранее Швейцария наотрез отказалась отправлять своих солдат в Украину.