Президент Польши Кароль Навроцкий сделал несколько странных высказываний. Так, он рассказал, что общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского.

Политик поведал: «Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны – польско-большевистская война 1920-го года, с другой – текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте».

Кароль Навроцкий уверяет, что тот и сегодня не изменил своих взглядов: «По крайней мере, он так говорит, когда мы встречаемся в Бельведере (резиденция семьи президента страны, где Юзеф Пилсудский жил до своей смерти в 1935-м году). Польше он сейчас очень бы пригодился».

Кроме этого поляк признался в любви к снюсу (сосательный табак).

Говорится: «Смешно, что снюсы вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд. Они широко доступны на заправках и во многих сетевых магазинах. Сигареты считаются нормальным явлением, когда мы курим их на балконе отеля или дома, сигары – это требование международных салонов и дипломатии, но если кто-то берет снюс, то возникают вопросы и ужасная трагедия».

Добавляется: «Это смешно. Одни пьют воду и занимаются спортом, другие пьют вино за ужином, третьи курят сигары, четвертые предпочитают сигареты».

Резюмируется: «Я никогда не курил, но пристрастился к снюсам несколько лет назад. Когда-нибудь я это брошу. Я в прекрасной физической форме, и употребление снюса на моем здоровье никак не отражается».

Ранее президент Польши потребовал от Германии выплатить репарации.