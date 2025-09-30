В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола

Историческое изменение в правилах футбола планирует внедрить FIFA. Речь идет об изменении, касающемся пробития пенальти. Добивания в будущем будут запрещены. Вскоре больше не будет второй попытки после пенальти.

Конкретно это означает: в случае неудачного удара с 11 метров сразу назначается удар от ворот, независимо от того, куда отскочит мяч. Это существенно изменит практику. Исполнитель будет иметь только одну попытку, а партнеры по команде больше не смогут ждать добивания возле штрафной. Соответственно, больше не будет и желтых карточек за преждевременный старт. Пока что непонятно, что произойдет, если мяч отскочит от штанги или перекладины без касания вратаря.

Как объяснил бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде в интервью Cadena SER, глава судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина является большим сторонником этой революции и стремится обязательно внедрить изменение. Вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино он, по всей видимости, уже согласовал эту радикальную реформу.

Новые правила могут вступить в силу с сезона 2026/27. Это означает, что чемпионат мира 2026 в Канаде, Мексике и США (с 11 июня по 19 июля) станет последним крупным турниром с добиваниями после пенальти. Это будет конец целой эпохи. Изменения еще должны быть одобрены Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Только этот орган имеет право изменять или отменять правила.

