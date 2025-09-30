Создана молекула против депрессии

Эксперты из университета Осаки в Японии создали молекулу PA-915. Она способна подавлять симптомы депрессии на восемь недель при однократном введении.

Ученые говорят, что PA-915 блокирует рецептор PAC1, участвующий в стресс-реакциях организма.

Добавляется, что молекула играет важную роль в работе центральной и периферической нервной системы, однако в некоторых случаях выступает провокатором психических расстройств и мигрени.

Специалисты протестировали молекулу на мышах, подвергнутых хроническому стрессу – социальной изоляции, введению кортикостерона и взаимодействию с агрессивными особями.

Сказано, что у грызунов, получивших PA-915, снизились проявления тревожности и депрессии, а также улучшилась когнитивная функция.

Информируется, что эффект сохранялся до восьми недель после однократного приема и был сопоставим с действием анестетика кетамина. При этом без характерных для последнего побочных эффектов – гиперактивности, когнитивных нарушений или зависимости — новая молекула не оказывала.

Говорится, что после введения PA-915 мыши лучше справлялись с поведенческими тестами, упражнениями на память и распознавание объектов. У нестрессированных животных PA-915 не вызвал поведенческих отклонений, что говорило о его селективности.

Ожидается, что блокада рецепторов PAC1 может стать новым направлением в терапии депрессии и тревожных расстройств.

Резюмируется, что следующим этапом станут испытания на других животных моделях и подготовка к клиническим исследованиям.

