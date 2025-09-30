Стало известно о небывалой пользе абрикосов

Российский медик Зарема Тен поведала о пользе абрикосов. Объяснила, почему стоит включить их в свой рацион питания.

Врач говорит: «Ярко-оранжевый цвет абрикоса – верный признак высокого содержания бета-каротина или же провитамина А. Это его главная суперсила».

Добавляется: «Бета-каротин в организме превращается в витамин А, который критически важен для остроты зрения, особенно в условиях слабого освещения, и для защиты сетчатки».

Также отмечается, что витамин А и антиоксиданты в составе абрикоса поддерживают эластичность и упругость кожи, а также помогают бороться с ее повреждением от ультрафиолетового излучения.

Сообщается: «Калий в составе помогает регулировать артериальное давление и поддерживает нормальную работу сердечной мышцы».

Впрочем, стоит помнить и о высокой концентрации сахара в сушеных абрикосах, в связи с чем их употребление следует ограничить людям с диабетом и тем, кто находится на низкоуглеводной диете.

Резюмируется: «Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей».

