В Украине значительно выросли долги за коммунальные услуги

По состоянию на середину сентября в Украине открыто 788,5 тыс. исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги, это на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Опендатабот.

«788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги открыто в Украине по состоянию на середину сентября этого года. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, когда долгов было 701 051», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, с начала полномасштабного вторжения РФ количество долгов выросло в 1,5 раза (484 653 производства), а по сравнению с январём 2021 года — более чем вдвое (344 565 производств).

Львиная доля задолженностей касается теплоснабжения — 42%, далее идут долги за воду — 21% и жилищное обслуживание — 12%. Значительные долги есть за энергоснабжение (11%) и газ (9%).

Больше всего должников сейчас в Днепропетровской области — 19% всех производств. На втором месте Харьковщина — 16%, далее идут Донетчина (10%), Полтавщина и Запорожская область (по 7%).

Основная нагрузка коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46-60 лет — 38%. На втором месте группа 36-45 лет и люди старше 60 лет — по 25%.

