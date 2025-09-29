Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ближайшие дни украинцев ждет очень неприятная погода

В ближайшие дни украинцев ждет очень неприятная погода

Агата Кловская
28.09.25 23:59
192
В ближайшие дни украинцев ждет очень неприятная погода

В начале новой рабочей недели погода не порадует украинцев. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в понедельник, 29 сентября, в западных, северных областях пройдут умеренные дожди, на остальной территории нашей страны ночью будет без осадков, а днем ожидаются небольшие дожди. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 4-9, днем 13-18 тепла, на западе и севере плюс 9-14. При этом на высокогорье Карпат выпадет мокрый снег, ночью тут будет около 0, а днем 1-5 тепла.

В Киеве завтра пройдет дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 11-13 тепла.

Также информируется, что во вторник, 30 сентября, по Украине пройдут умеренные, а в южных областях местами значительные дожди. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 4-9, днем 9-14 тепла, на крайнем юге до плюс 17. На высокогорье Карпат снова ожидается мокрый снег, ночью и днем тут будет около 0.

В украинской столице послезавтра прогнозируется дождь. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 11-13 тепла.

Ранее на Земле появились два новых сезона.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.09.25 14:15

«Наш Край» готовится к перезагрузке...

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
23.09.25 10:37

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.09.25 23:55

Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

28.09.25 10:40

Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

28.09.25 10:20

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

28.09.25 10:20

Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

26.09.25 16:06

Обнаружена неожиданная польза черной смородины

26.09.25 15:50

Каспийское море очень быстро мелеет

26.09.25 15:37

В Украине мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на учет

26.09.25 15:15

Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4

26.09.25 14:53

В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов

28.09.25 23:55

Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

28.09.25 10:40

Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

26.09.25 13:49

ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, — СМИ

26.09.25 12:51

РФ перебрасывает морскую пехоту из Сум и Херсонщины для боев в Донецкой области, — ISW

26.09.25 10:34

Возле Южноукраинской АЭС взорвался дрон

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

26.09.25 09:36

Глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренное совещание, — WP

25.09.25 20:06

Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

25.09.25 16:34

Зеленский рассказал, когда готов покинуть свой пост

25.09.25 13:46

Россия вынудила Украину создать новое смертоносное оружие, — Зеленский

24.09.25 16:48

В Украине продолжается похолодание – прогноз на ближайшие дни

25.09.25 07:11

Трамп готовит очень жесткий указ

24.09.25 23:14

Война в Украине: Вэнс сделал ряд грозных заявлений

24.09.25 09:16

Трамп сделал неутешительный прогноз относительно окончания войны

24.09.25 10:34

Путин боится переговоров и хочет только войны, — Зеленский

22.09.25 15:05

Датчане узнали о лишнем весе нечто парадоксальное

22.09.25 16:12

Ученые раскрыли тайну старения кожи

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

22.09.25 15:14

Австрийцы рассказали, где может находиться ближайшая от Земли технологическая цивилизация

22.09.25 09:38

Ситуация на фронте: за сутки произошло 156 боевых столкновений

Фото и Видео
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди