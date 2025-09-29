В ближайшие дни украинцев ждет очень неприятная погода

В начале новой рабочей недели погода не порадует украинцев. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в понедельник, 29 сентября, в западных, северных областях пройдут умеренные дожди, на остальной территории нашей страны ночью будет без осадков, а днем ожидаются небольшие дожди. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 4-9, днем 13-18 тепла, на западе и севере плюс 9-14. При этом на высокогорье Карпат выпадет мокрый снег, ночью тут будет около 0, а днем 1-5 тепла.

В Киеве завтра пройдет дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 11-13 тепла.

Также информируется, что во вторник, 30 сентября, по Украине пройдут умеренные, а в южных областях местами значительные дожди. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 4-9, днем 9-14 тепла, на крайнем юге до плюс 17. На высокогорье Карпат снова ожидается мокрый снег, ночью и днем тут будет около 0.

В украинской столице послезавтра прогнозируется дождь. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 11-13 тепла.

Ранее на Земле появились два новых сезона.