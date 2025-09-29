Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс снова комментирует войну в Украине. Он выступил с критикой в адрес России.

Политик сказал: «Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое».

Добавляется: «Увы, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами».

При этом говорится, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk нашей стране.

Джей Ди Вэнс отметил: «Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент. Мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме».

Ранее Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине.