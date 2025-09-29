Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

Агата Кловская
28.09.25 23:55
274
Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс снова комментирует войну в Украине. Он выступил с критикой в адрес России.

Политик сказал: «Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое».

Добавляется: «Увы, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами».

При этом говорится, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk нашей стране.

Джей Ди Вэнс отметил: «Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент. Мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме».

Ранее Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Джей Ди Вэнс

Комментарии

Статьи

28.09.25 14:15

«Наш Край» готовится к перезагрузке...

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
23.09.25 10:37

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.09.25 23:59

В ближайшие дни украинцев ждет очень неприятная погода

28.09.25 10:40

Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

28.09.25 10:20

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

28.09.25 10:20

Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

26.09.25 16:06

Обнаружена неожиданная польза черной смородины

26.09.25 15:50

Каспийское море очень быстро мелеет

26.09.25 15:37

В Украине мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на учет

26.09.25 15:15

Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4

26.09.25 14:53

В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов

28.09.25 10:40

Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

26.09.25 13:49

ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, — СМИ

26.09.25 12:51

РФ перебрасывает морскую пехоту из Сум и Херсонщины для боев в Донецкой области, — ISW

26.09.25 10:34

Возле Южноукраинской АЭС взорвался дрон

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

26.09.25 09:36

Глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренное совещание, — WP

25.09.25 20:06

Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

25.09.25 16:34

Зеленский рассказал, когда готов покинуть свой пост

25.09.25 13:46

Россия вынудила Украину создать новое смертоносное оружие, — Зеленский

25.09.25 11:14

Из-за российской атаки крупный город на Черниговщине остался без света и воды

24.09.25 16:48

В Украине продолжается похолодание – прогноз на ближайшие дни

25.09.25 07:11

Трамп готовит очень жесткий указ

24.09.25 23:14

Война в Украине: Вэнс сделал ряд грозных заявлений

24.09.25 09:16

Трамп сделал неутешительный прогноз относительно окончания войны

24.09.25 10:34

Путин боится переговоров и хочет только войны, — Зеленский

22.09.25 15:05

Датчане узнали о лишнем весе нечто парадоксальное

22.09.25 16:12

Ученые раскрыли тайну старения кожи

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

22.09.25 15:14

Австрийцы рассказали, где может находиться ближайшая от Земли технологическая цивилизация

22.09.25 09:38

Ситуация на фронте: за сутки произошло 156 боевых столкновений

Фото и Видео
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди