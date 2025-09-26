Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

Россия активно готовится к возможному вооруженному конфликту с НАТО, который, по оценкам экспертов, может начаться до 2030 года. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время Европейского форума оборонных инноваций в Гааге, сообщает Укринформ.

Брекельманс отметил, что Москва переходит на «военные рельсы» — наращивает производство оружия и мобилизует больше людей, чем нужно для войны против Украины. Министр подчеркнул, что в ближайшие годы объёмы российского производства оружия «только будут расти».

Министр подчеркнул, что к 2030 году Россия планирует быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Это свидетельствует о наличии у Владимира Путина чётких намерений, ресурсов и стимулов продолжать свою агрессивную политику.

Брекельманс также подчеркнул важность более решительной поддержки Украины со стороны партнёров. По его словам, безопасность Украины и других европейских стран тесно взаимосвязана. Необходимо обеспечить Киев надёжными гарантиями против будущей агрессии, чтобы любое мирное соглашение не стало лишь временным решением перед новой волной нападения.

Он добавил, что Альянс должен чётко дать России понять: любая атака на страну НАТО получит решительный ответ. Это, по его словам, «единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе».

