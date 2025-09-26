В Украине мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на учет

В Украине мужчин в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на воинском учете, автоматически поставят на него. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на изменения, внесённые в Порядок организации и ведения воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов.

Процедура снятия с учёта украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована. Руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учёта в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

Кроме того, юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учёт дистанционно через мобильное приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, в ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией.