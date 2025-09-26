Обнаружена неожиданная польза черной смородины

Международная группа экспертов из Китая и Финляндии узнала кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что экстракт черной смородины активирует ключевой защитный белок FGF21, помогающий печени восстанавливаться после воздействия алкоголя.

Опыты на грызунах продемонстрировали, что экстракт ягоды содержит около девятисот полифенолов и 45 антоцианов.

Добавляется, что многие из этих биологически активных веществ растительного происхождения усиливают выработку FGF21 – белка, который выделяется печенью и влияет на мозг, ускоряя выведение токсинов.

Было установлено, что экстракт черной смородины снижает воспаление и окислительный стресс, а также защищает клеточные мембраны (оболочки) от повреждений.

Подчеркивается, что особенно выраженный эффект наблюдался при моделировании острого алкогольного поражения печени.

Сказано также, что кроме активации белка FGF21, экстракт черной смородины показал способность регулировать работу нервной системы, усиливая общий потенциал организма к детоксикации.

Резюмируется, что эта ягода способна стать не только естественным средством защиты печени, но и перспективным компонентом будущих препаратов для профилактики и лечения алкогольных повреждений.

