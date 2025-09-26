Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

Известный стоматолог из Великобритании Смиты Мехра поведала о вреде электронных сигарет. Специалист заявила, что наблюдает пугающий рост случаев кариеса, воспаления десен и других симптомов, связанных с курением вейпов у пациентов младше 30 лет.

Она сказала: «Для многих молодых пользователей вейпинг вызывает гораздо большую зависимость, чем табак, и он наносит вред здоровью полости рта».

По ее словам, главной причиной проблем является воздействие веществ, содержащихся в жидкостях для вейпинга.

Дело в том, что пропиленгликоль вызывает сухость во рту, а растительный глицерин препятствует выделению слюны, которая защищает зубную эмаль.

В то же время никотин усугубляет ситуацию, снижая слюноотделение. В итоге бактерии активнее размножаются, что приводит к кариесу и воспалению десен.

Ранее ученые уже установили, что у любителей электронных сигарет на 80% выше вероятность развития сухости во рту по сравнению с некурящими, а использование вейпов связывают с повышенным риском развития астмы, респираторных заболеваний и проблем с психическим здоровьем у молодых людей.

Ранее ученые поведали о жутком вреде одноразовых вейпов.