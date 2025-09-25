В Украине продолжается похолодание – прогноз на ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в четверг, 25 сентября, на юго-западе и востоке местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в северных и большинстве западных областей, на Закарпатье до плюс 10, в северной части Украины на поверхности почвы заморозки от 3 мороза до 0, днем плюс 11-16. На остальной территории ночью 6-11 тепла, на побережье морей до плюс 13, днем 14-19 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 3-5, днем 12-14 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 26 сентября, будет без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 3 до 0, днем 11-16 тепла, на юге, на Закарпатье и в Крыму ночью плюс 4-9, днем 14-19 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 3-5, днем 12-14 тепла.

Ранее синоптики пообещали украинцам теплый октябрь.