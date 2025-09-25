Синоптики пообещали украинцам теплый октябрь

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине в октябре. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что средняя месячная температура воздуха в нашей стране прогнозируется на уровне 7-13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.

Добавляется, что месячное количество осадков в октябре прогнозируется на уровне 31-77 мм. В Карпатах и горах Крыма ожидается 51-101 мм, что составляет 80-120% нормы.

Также сказано, что заморозки в первой половине октября для Украины является привычным явлением.

Отмечается, что переход средней суточной температуры через отметку 8 градусов тепла в сторону понижения будет происходить в третьей декаде октября. В большинстве северных областей этот процесс начнется уже во второй декаде, тогда как в южных районах и на Закарпатье в первой декаде ноября.

