Генсек ООН призывал к миру в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с трибуны Генассамблеи в Нью-Йорке. Он призвал к миру в Украине.

Чиновник сказал: «Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия США и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом, резолюциями ООН и международным правом».

Также добавляется, что мир становится все более многополярным, это отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт.

Ранее Трамп жестко высказался по поводу войны в Украине с трибуны ООН.