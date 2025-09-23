Трамп наехал на Европу из-за покупки российских энергоносителей

Президент США Дональд Трамп выступил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик жестко раскритиковал Европу.

Он сказал: «Европейцы должны активизироваться. Они не могут поступать так, как поступают сейчас. Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор».

Американский лидер добавил: «Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле».

Глава государства подчеркнул: «Мы с гордостью экспортируем энергоресурсы по всему миру. Сейчас США являются крупнейшим экспортером. Мы хотим торговать и вести активную коммерческую деятельность со всеми странам. Мы хотим помогать странам и будем помогать им, но на условиях честности и взаимности».

Ранее Трамп жестко высказался по поводу войны в Украине с трибуны ООН.